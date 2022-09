Alcalde madrea regidores en concejo municipal

Entornointeligente.com /

El alcalde de Quepos, Jong Kwan Kim Jin, madreó a los miembros del Concejo Municipal que le exigían mejoras en la red vial del cantón costero.

En la sesión del pasado 6 de setiembre, se tramitó una moción de la síndica liberacionista Diana Canales, que instó a la administración municipal que interviniera la Ruta de Cerritos.

«Pedimos que se haga un raspado y una reparación pronta de carretera ya que el deterioro es muy grande», señalaba la propuesta que fue respaldada por el Concejo

«Don Kim, yo sé que están trabajando muy bonito, pero ya no podemos más. La calle que da a Parcelas, Cerritos, las calles de Anita que van hasta Santa Juana están hechas un desastre. Son horribles», le solicitó Kenneth Pérez Vargas, presidente del Concejo Municipal.

«La gente le reclama todos los días a uno. Si nos pudiera ayudar. La cosa no está pegada al pecho», agregó.

«Esa calle ocupa ser nivelada. Una recomendación puede ser que muevan los viernes la maquinaria, por lo menos hasta Cerritos, que es el lugar donde está más mala la calle. También hay que intervenir en el camino de Palma Tica. Las palmas están deteriorando el camino. Don Kim, ¿qué le parece si compramos una niveladora más? Nosotros ocupamos esa maquinaria en el cantón. Es una recomendación», sugirió el regidor Hugo Arias Azofeifa.

En su defensa, el alcalde se manifestó preocupado por la situación y aseguró que se ha intervenido el camino que por mucho tiempo ha estado en total abandono.

«Estamos trabajando de forma extraordinaria allí y en otras zonas. Hemos puesto maquinaria y hemos estamos apretando. Confiamos en que Dios nos ayude», justificó.

Los miembros del Concejo Municipal insistieron sobre el tema, lo cual generó el malestar del alcalde Kim.

«Lo que urge ahí en esa zona (de Palma Tica) es pavimentación ¡Qué putas! Ahí lo que se ocupa es pavimentación. Ustedes siempre reclaman por proyectos de pavimentación. ¿Por qué los frenan?», añadió.

«Ustedes siempre reclaman contra la administración. Ustedes siempre culpan, pero se necesitan solución: pavimentar», agregó.

La reacción generó pesar entre los regidores y síndicos.

«Yo no sé por qué el alcalde grita y se enoja. Me preocupa y no sé hasta dónde tendrá las capacidades mentales para manejar Quepos. Necesitamos un estudio mental para ver si el alcalde ha perdido la capacidad. Estamos hablando de reparar un camino y se enoja, grita, dice palabras vulgares… Me parece extraño», dijo Pérez.

«No sé si ocupa ir a un loquero. Él, en algún momento, dijo que avanzaría con 65 kilómetros. No sé qué le pasa. Pensé que funcionaría, pero ya vi que no… Falta el respeto, grita, ya incluyó vulgaridades. No sé qué le pasará por la mente… Si no le gusta que se le diga que las calles están mal, diay, lo ve todo Quepos. Usted tiene una investidura ¡No es el señor pachuco! ¡Le solicito que se comporte a la altura!», concluyó

Se estima que, para reparar la zona mencionada, se ocupan al menos, ¢7.500 millones.

Cabe señalar que Kim es asesorado por el periodista y excandidato del Partido Fuerza Nacional (PFN) Greivin Moya

KIM JIN NO HA ESTADO ALEJADO DE LA POLÉMICA

En mayo anterior, Yanssi Rodríguez Brenes, presidenta del Concejo Municipal, expulsó de la sesión al alcalde por sus constantes interrupciones

En dicha ocasión, el tema que discutía el Concejo estaba vinculado con la destitución de un miembro de la Junta Vial Cantonal, quien responde al apellido Oviedo, hecho que generó contrariedades entre los municipales.

PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal

CRÉDITOS: Foto: Captura de pantalla

EMAIL: [email protected]

Miércoles 07 Septiembre, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com