Alcalde Jesús Araque apoyó campeonato de Fútbol menor 

El evento fue realizado en el Estadio Ulpiano Cobos Bueno de Campo de Oro, donde los jugadores demostraron su amplia preparación y que son el futuro de la Vinotinto

El alcalde Bolivariano Jesús Araque continúa apostando por la masificación del deporte y en la generación de nuevos futbolistas dentro del municipio Libertador, mediante el patrocinio de campeonatos comunitarios como lo ha instruido el Presidente Nicolás Maduro, junto al gobernador Jehyson Guzmán.

En esta oportunidad, el mandatario de la ciudad de Mérida apoyó la premiación del campeonato de Fútbol de la Escuela Detodito, realizado en el Estadio Ulpiano Cobos Bueno, de la Universidad de Los Andes, ubicado en el sector Campo de Oro. Informó Juan Carlos Uzcátegui, quien asistió en representación del alcalde Jesús Araque.

Asimismo, refirió que en esta segunda copa participaron jugadores de 20 equipos en las categorías Sub 5, Sub 7 y Sub 9, demostrando una preparación de altura, que enaltecerá el municipio en futuras competencias deportivas.

Finalmente Uzcátegui, reiteró el compromiso adquirido con la práctica deportiva por parte del alcalde Jesús Araque, quien esta brindando su apoyo a las escuelas de fútbol menor en las 15 parroquias de Libertador, «que son el semillero de la patria y futuro de nuestra Vinotinto», aseveró

LINK ORIGINAL: Actualidad y Gente

