Alcalde de Zamora, Raziel Rodríguez: «Soy totalmente inocente»

El alcalde del municipio Zamora del estado Miranda, Raziel Rodríguez, aseguró ser inocente de los delitos que se le imputan, entre ellos, corrupción propia agravada y abuso de funciones, luego del supuesto desalojo de tres viviendas en el sector Terrinca de Guatire, el 12 de abril de 2022.

Por: Rosanna Battistelli

Las declaraciones del mandatario local se produjeron luego que la Asamblea Nacional, electa en 2020, declaró por unanimidad su responsabilidad política en el caso, y pidió al Poder Ciudadano iniciar las acciones para establecer responsabilidades penal , civil y administrativa contra el mandatario local.

Rodríguez ofreció una rueda de prensa en Caracas, este 10 de junio, acompañado de los alcaldes de los municipios mirandinos Chacao, El Hatillo y Los Salias, así como del dirigente de Fuerza Vecinal (FV), David Uzcátegui y, por primera vez, habló del proceso penal en su contra ante los medios de comunicación.

«Estoy sorprendido del prejuicio público cuando en este instante está corriendo en tribunales una imputación contra mi persona sobre un caso del cual soy totalmente inocente», señaló Rodríguez, al referirse al pronunciamiento que hizo el Parlamento nacional durante su sesión ordinaria el 9 de junio.

Al hacer mención a los hechos que dieron paso a su acusación penal, Rodríguez explicó que el audio difundido con su voz, donde se escucha: «Parica, hermano, esos terrenos al lado de Lavadomanía, nos están haciendo ranchos allí. Tumben esa vaina, por favor. Eso no está permitido en nuestro municipio, esas invasiones», no corresponde a lo acontecido en Terrinca, sino a un incidente presentado dos meses antes.

» No era ni el tiempo ni el espacio. En ese audio, que se lanzó en redes sociales y se utiliza en el juicio, se habla de Lavadomanía, es decir, que no tiene nada que ver con el terreno de Guatire Textil», afirmó Rodríguez.

Rodríguez dijo además estar en desacuerdo con lo ocurrido en esa propiedad. » No tenemos nada que ver con esos terrenos . De hecho, tenemos firmado un documento por Ingeniería Municipal donde se niega el permiso de hacer algún movimiento de maquinaria en esas tierras».

El mandatario local mencionó tener las pruebas de que cuatro días antes del 12 de abril ya estaban los movimientos en el terreno y que la alcaldía emitió una orden de paralización. «Se me quiere inculpar de que funcionarios de la Policía Municipal de Zamora fueron al lugar, que se llevan a los ciudadanos que estaban allí y que hicieron el desastre que hizo la compañía Guatire Textil, cuando eso es totalmente falso, porque eso había ocurrido cuatro días antes», refirió.

Al ser consultado sobre si considera que se trata de un tema de persecución política, Rodríguez respondió afirmativamente. «Sí, es algo político, un despecho del exalcalde del municipio Zamora al ver que hay una diferencia de oscuro a claro en cuanto a las gestiones. No debe ser fácil haberle mentido tanto a un municipio», manifestó.

Ante la propuesta de destitución que hizo el diputado a la AN, Pedro Carreño, el alcalde de Zamora destacó que eso solo es posible a través de un referéndum revocatorio o de una sentencia en el juicio.

» Yo seguiré trabajando, todo mi equipo sigue en la calle, con la frente en alto. Tenemos apenas cinco meses en el cargo y miren las maravillas que se notan en Zamora. Yo no represento un peligro, porque no estoy optando por gobernación ni presidencia, solo quiero ver mi municipio florecer. No tenemos miedo, porque tenemos la verdad», acotó Rodríguez, quien agregó que espera que exista sindéresis.

Por: Diario la Voz
Fecha de publicación: 2022-06-10

