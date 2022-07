Alcalde de San Ramón y cambio en la medida cautelar de Miguel Ángel Aguilera: «Nos tiene un poquito inquietos»

Entornointeligente.com /

El alcalde de San Ramón, Gustavo Toro (DC), se refirió a la decisión tomada este jueves por la Corte de Apelaciones de San Miguel de cambiar la medida cautelar de la ex autoridad comunal, Miguel Ángel Aguilera de prisión preventiva a arresto domiciliario total y arraigo nacional, tras ser imputado por delitos de corrupción.

«Me ha tocado heredar una municipalidad quebrada, con vínculos directos con el narcotráfico al interior del aparato público, donde un alcalde se aprovechó y, además, hizo negocios dentro de la municipalidad, y hoy día pareciera que se va para la casa a esperar el fallo, lo que no nos tiene satisfechos. Nos tiene un poquito inquietos, incluso», sostuvo Toro en conversación con Radio Cooperativa.

Con respecto a las próximas etapas del proceso judicial, el alcalde de San Ramón expresó «tener mucha esperanza de que se pueda llegar a un juicio abreviado, a pesar de que he escuchado declaraciones de la defensa de Miguel Aguilera donde parece que desconoce el acuerdo con que habría llegado con la Fiscalía».

En esa línea, autoridad comunal indicó que «espero que reconozca los delitos que cometió , principalmente cohecho reiterado, que va a ser el abreviado que se espera el lunes, y que podamos ir avanzando». Bajo ese contexto, Toro hizo un llamado a que estos casos no pueden quedar «impunes», por lo que también hizo una referencia a lo ocurrido con Karen Rojo.

«La señal que debemos dar como país debe ser clara, sobre todo cuando la institucionalidad y los políticos estamos cuestionados, todos. La gente no nos cree mucho, por lo tanto, hay que dar señales claras y no equivocarse en eso (…) si no llega a haber un juicio abreviado, creo que vamos a ir inmediatamente a solicitar que se revise la medida cautelar, porque no se cumplieron principalmente con los antecedentes que señala el fallo de la Corte de Apelaciones, por lo tanto, existe la posibilidad de que Miguel Aguilera vuelva a la cárcel».

«En el caso de los otros dos delitos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero -y espero también que se le reformalice por fraude al Fisco-, (espero que) en los próximos días también se pueda dar señales y, por qué no decir, que se llegue a un juicio oral y, por ejemplo, en el caso de fraude al Fisco pudiera tener penas de cárcel, como el caso de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo», agregó.

Finalmente, la autoridad se refirió a los otros individuos acusados de cometer delitos junto al ex alcalde Aguilera en su administración. «Esas personas que lo acompañaron, que eran unos 15 o 20 personas, que son muy cercanas de su círculo político y de la gestión pasada, a algunos los hemos podido desvincular, contra otros nos hemos querellado y otros están con licencia y no hemos podido hacer casi nada», informó.

En ese sentido, Toro denunció que «constantemente estamos siendo amenazados por ellos. Nos ofenden en redes sociales, nos han venido a rayar la municipalidad y me han tratado de lanzar piedras en eventos públicos (…) hemos desvinculado a aproximadamente a unas 500 personas. Lamentablemente, la Contraloría nos hizo reincorporar a unas 40 o 45 personas que están directamente vinculadas».

Según el alcalde, lo anterior debido a «la naturaleza del contrato, porque ya llevan más de dos años trabajando en la Municipalidad de San Ramón, para la Contraloría existía la ‘legítima confianza’ como le denominan y, por lo tanto, pasa a ser un contrato indefinido y uno no puede despedirlo nomas , salvo que sea por un sumario. Y en eso estamos». ¿Encontraste algún error? Avísanos

