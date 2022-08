Alcalde de Paredones tras ataque: «Puede deberse a que los grupos de la Macrozona Sur estén llegando a otras regiones»

Entornointeligente.com /

Un nuevo ataque incendiario se registró durante la noche de este martes, sin embargo, esta vez el atentado tuvo una ubicación inédita para las autoridades. Se trató de la quema de dos máquinas forestales y un vehículo al interior de un fundo ubicado en la comuna de Paredones, Región de O’Higgins.

Tras conocerse este nuevo hecho de violencia, la misma ministra del Interior, Izkia Siches catalogó lo ocurrido como de «máxima relevancia». En esa línea, la secretaria de Estado no descartó que en este ataque hayan participado grupos violentistas de la Macrozona Sur, pues en el lugar se encontró una pancarta alusiva a la causa mapuche.

El alcalde de Paredones, Antonio Carvacho comentó a Emol que no descarta que los grupos que operan en las regiones de La Araucanía, Biobío y Los Lagos estén expandiéndose hasta otras zonas del país , tal como sería el caso de O’Higgins, puesto que se trata de un hecho nunca antes visto en el territorio.

«Creo que puede deberse a que los grupos de la Macrozona Sur estén llegando a otras regiones, creo que este tema es mucho más grave de lo que tal vez muchas personas puedan pensar, y es fácil expandirse hasta esta zona, y es lo que no queremos, esperamos que así no sea. Porque no veo otro móvil, uno analiza y no encuentro otra posibilidad», sostuvo.

En ese sentido, el jefe comunal mostró preocupación por lo ocurrido, pues aseveró que «es el primer ataque en la comuna y en la región. Nosotros somos una comuna muy tranquila, siempre nos hemos sentido orgullosos de ser una comuna tranquila, de gente de trabajo, agrícola, uno transita por cualquier camino con normalidad y sin miedo, y hoy día obviamente hay mucho temor en la población y en la comunidad de que esto haya pasado, y esperamos que se tomen todas las medidas para que esto no siga pasando».

Bajo ese contexto, Carvacho afirmó que ahora existe «incertidumbre» en la población, debido a que no existirían antecedentes previos que den cuentas de conflictos con las forestales en la zona. «Nunca he tenido información de un conflicto de los trabajadores con las forestales. Las forestales han generado trabajo, nosotros hemos trabajado con todas las empresas forestales en los sistemas de prevención de incendios. En realidad, todo ha estado normal, nunca se ha sabido nada, por lo tanto, eso nos tiene más preocupados todavía y tenemos incertidumbre».

El alcalde de Paredones afirmó que sólo el gobernador regional de O’Higgins, Pablo Silva tomó contacto con él para coordinar los pasos a seguir tras el ataque. «Creo que las autoridades encargadas de la seguridad pública debieran estar presentes, por lo menos tomando contacto y ofreciendo apoyo a las autoridades locales que estamos en terreno, frente a este problema que afectó a la comunidad», criticó.

Finalmente, el jefe comunal no descarta que el municipio presente alguna querella criminal contras los responsables del atentado, por lo que hizo un llamado a que «ojalá las autoridades del Ministerio del Interior tomen acciones pronto, porque nosotros como municipalidad estamos evaluando presentar alguna acción legal si es que nos compete dentro de nuestras facultades legales».

Las hipótesis de otras autoridades

Tal como lo mencionó el alcalde de Paredones, el gobernador de O’Higgins, Pablo Silva también afirmó que se trata del primer ataque incendiario de similares características que se registra en la región. Sin embargo, y pese a que la autoridad es cauta y prefiere no emitir una hipótesis sin que antes concluya la investigación, plantea que no cree que hayan participado los grupos de la Macrozona Sur.

«Es el primer episodio que pasa en la región, yo lo veo bastante extraño. Hay movimientos mapuches en la zona que son muy respetuosos, por lo tanto, yo creo que puede ser incluso el ocupar el nombre del conflicto mapuche para una situación completamente distinta. No diría que es parte del conflicto mapuche que se instala dentro de la Región de O’Higgins, sino que p uede obedecer a otros factores que hay que averiguar, puede ser el tema político del Plebiscito», comentó la autoridad a Emol.

«Pero mientras no se averigüe bien no me atrevería a decir que el conflicto mapuche se trasladó a la Región de O’Higgins, no tengo esa teoría y esa sensación», agregó la autoridad. Si bien Silva menciona que se debe concluir la investigación antes de emitir una hipótesis concreta, insiste en que el ataque incendiario presenta una condición «extraña».

«A primera hora me comuniqué con el Ministerio del Interior, y también con el alcalde Paredones. Estamos a la espera de avanzar en la investigación, no quiero adelantar especulaciones con respecto a si efectivamente fue un atentado mapuche, porque fue algo muy extraño, además maquinaria que estaba recién llegada, con información privilegiada. Entonces, fue muy extraña la situación y espero tomar las precauciones con respecto a que se investigue mucho más», anticipó.

Por su parte, el delegado presidencial de O’Higgins, Fabio López informó a este medio que «se está siguiendo una hipótesis investigativa que podría confirmar o descartar (la participación de grupos de la Macrozona Sur en el ataque en Paredones)». Si bien la autoridad regional de Gobierno no entregó muchos antecedentes, debido a que las pericias siguen en curso, afirmó también que es «el primer hecho de este tipo en la región».

En esa línea, y ante el escenario de seguridad que se vive en la comuna, -que el propio alcalde Carvacho cataloga como «tranquilo»-, el delegado comentó que aquello está siendo considerado en la investigación para determinar si efectivamente hubo participación de grupos violentos en el ataque.

«Por eso ya hay un punto de partida en la hipótesis investigativa, ese contexto es parte de lo que hace sospechar y seguir una línea investigativa que en estos momentos está siguiendo el Ministerio Público», puntualizó.

Por último, López adelantó que desde el Gobierno no se descarta presentar alguna acción legal de llegar a establecerse que sí hubo participación de los grupos reivindicatorios que operan en la Macrozona Sur. «De comprobarse, por supuesto que sí. Por eso, hoy día la investigación es crucial para poder descartar. La hipótesis investigativa es la que tiene que arrojar las primeras luces respecto a lo que ocurrió».

