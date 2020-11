Alcalde de Lossada en simulacro: «El pueblo está diciendo que el camino es la democracia»

El Alcalde de Lossada expresó su alegría al ver que la gente salió masivamente a votar. "Pese al problema de transporte el pueblo salió"

El alcalde de Jesús Enrique Lossada , Júnior Mujica, participó este domingo en el segundo simulacro electoral de las parlamentarias del 6 de diciembre y ejerció su voto en la Escuela Básica Nacional Cristóbal Mendoza. Estuvo acompañado por su esposa, la primera combatiente Alvida Acosta de Mujica.

El Alcalde de Lossada expresó su alegría al ver que la gente salió masivamente a votar. “Pese al problema de transporte el pueblo salió, la gente más humilde que vino a cumplir con su deber. Estoy contento por el ejemplo que el pueblo le está dando a los gobernantes, a los dirigentes, e incluso hasta a los dirigentes de derecha, que algunos se fueron al exterior y siguen conspirando; otros están en el país y han tomado el camino de la democracia. Ellos asignaron sus candidatos y nosotros nuestros candidatos”.

Y agregó: “El pueblo está diciendo que el camino es la democracia y la paz”.

Cuestionó que sectores opositores del municipio estén llamando a no votar. “Esa gente está al margen de la ley. No pueden salir a decir que no vayan a votar, eso tiene que ser penado. Mis respetos a los candidatos de oposición que se inscribieron”.

Señaló que “los revolucionarios vamos a llegar a la Asamblea Nacional no para entregar la riqueza del país. En 2015 la derecha llegó a la AN para ponerse de rodillas ante el imperialismo. Me da dolor o rabia cuando veo a un Julio Borges justificando que a este país se le realice un bloqueo, que no dejan pasar medicinas, comida, que no dejan pasar buques para poder vender nuestro petróleo. Hemos resistido eso, este pueblo ha sido valiente”.

