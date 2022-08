Alcalde de Londres alerta desastre por precios energéticos

Entornointeligente.com /

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, expresó este sábado que Reino Unido habrá de hacer frente a un desastre nacional si el Gobierno británico no detiene el rápido crecimiento de los precios de la electricidad.

El funcionario comentó el anuncio de la Oficina para los Mercados de Gas y Electricidad (Ofgem), que estimó que en octubre próximo el precio máximo de la electricidad subirá en un 80 por ciento, desde 1.971 hasta 3.549 libras esterlinas (casi 4.200 dólares).

Khan señaló que «el Gobierno sistemáticamente se ha negado a interferir» y subrayó que «ahora los ministros deben actuar para evitar que esta crisis se convierta en un desastre nacional».

It beggars belief that anyone in Govt could consider these astronomical hikes acceptable. Families should not be forced to absorb the cost of this crisis.

Do what’s right. Freeze the cap at £1,971. Introduce a Lifeline Tariff. Get kids free school meals. And let me freeze rents. pic.twitter.com/pG4y3oNbr3

— Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) August 27, 2022 Al mismo tiempo, Khan añadió que sin apoyo gubernamental muchos residentes de Londres «no solo se verán obligados a elegir entre calentarse o comer, sino que tendrán dificultades para hacer una de las dos cosas».

Previamente, en otro tuit, había expresado: «Es increíble que alguien en el Gobierno pueda considerar aceptables estas alzas astronómicas. Las familias no deberían verse obligadas a absorber el costo de esta crisis».

The Mayor of London is calling on Government for an immediate bill freeze as well as the introduction of a Lifeline Tariff to ensure the most vulnerable people receive a certain amount of free energy every day in response to the Ofgem energy #pricecap announcement. @sadiqkhan pic.twitter.com/qPn3XOe5EH

— London Live (@LondonLive) August 26, 2022 Como medidas anticrisis, Khan ha propuesto congelar los precios de los energéticos y establecer tarifas diferenciadas de pago de los servicios de electricidad y gas para grupos poblacionales más vulnerables.

También recomendó congelar los alquileres durante dos años para los 2.4 millones de inquilinos privados de la capital británica y extender la provisión de comidas escolares gratuitas a los niños de la escuela primaria durante el horario escolar, entre otras.

De acuerdo con medios locales, una investigación publicada la semana pasada, reveló que, en los últimos seis meses, el 20 por ciento de los londinenses con menores ingresos se han quedado sin alimentos o artículos de primera necesidad de forma regular u ocasional, o han dependido de ayudas externas.

