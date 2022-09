Alcalde de Lima: ampliación del aeropuerto complementa proyectos del municipio

Entornointeligente.com /

«Los políticos de nuestro país debemos trabajar para las futuras generaciones, no para el aplauso fácil del momento, sino trabajar con visión de futuro y eso se logra con megaproyectos a la escala de lo que necesita el Perú», señaló el burgomaestre durante una visita al próximo terminal aéreo de pasajeros. Por su parte, el gerente general de Lima Airport Partners (LAP), Juan José Salmón, manifestó que el nuevo aeropuerto va a transformar la ciudad y va a funcionar no solo como un aeropuerto sino como una ciudad aeroportuaria, un nodo logístico y de servicio importantísimo para la región. El alcalde y los regidores observaron la nueva pista de aterrizaje, la nueva torre de control y los trabajos que se realizan en lo que será el nuevo terminal de pasajeros. Cabe recordar que el concejo metropolitano aprobó durante la actual gestión municipal la ordenanza 2343 que actualiza el plano del sistema vial metropolitano e incorpora proyectos del sistema de transporte intermodal (aéreo, terrestre y acuático). Puedes leer: Obras de ampliación del Metropolitano hasta Carabayllo tienen avance del 82 % Por ello, el alcalde Romero destacó que se trató de una visita extraordinaria y que, junto a los regidores, han recibido un alcance directo sobre el megaproyecto de remodelación del aeropuerto Jorge Chávez y les permitirá seguir trabajando en el desarrollo de la capital con una visión geopolítica. Por su parte, el regidor Walter Oyarce, presidente de la comisión metropolitana especial de seguimiento de la interconexión con el mega puerto de Chancay, dijo que Lima está ubicada en un lugar estratégico en el mundo, no sólo de Latinoamérica. «Tenemos condiciones para ser puerto y aeropuerto hub, lo cual es una gran oportunidad para el país», refirió. A su turno, los regidores Nathalie Ubillús, Joseph Paredes, y Edward Díaz coincidieron en la necesidad de que las autoridades del gobierno nacional, regional y local unan esfuerzos para promover proyectos articulados que beneficien a la población. «La ciudad es como un organismo vivo que tiene que estar conectado porque allí donde se genera un impasse, un atolladero, hace que toda la máquina deje de funcionar o que no funcione al 100% como debería ser», dijo Ubillús. Díaz apuntó que si bien una gestión municipal es de cuatro años y por eso no se pueden ejecutar todas las obras que el desarrollo de la ciudad necesita, el concejo metropolitano quiere dejar las bases para que las gestiones futuras las puedan hacer. «Estamos a punto de aprobar el plan metropolitano al 2040, que va a ser un importante instrumento de planificación de la capital», finalizó. Más en Andina: ?? No existe plan de expropiación de terrenos cerca a aeropuerto Jorge Chávez, aclara el Gobierno Regional del Callao. ?? https://t.co/hoIrPbnKyN pic.twitter.com/ZdDcTA9aG3

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 13, 2022 (FIN) NDP/ JAM/KGR Publicado: 9/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com