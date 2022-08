Alcalde de La Paz acusa al Gobierno de no presentar toda la verdad sobre el Censo

Entornointeligente.com /

El alcalde de La Paz, Iván Arias, considera que el gobierno no presenta toda la verdad sobre el Censo que fue postergado hasta 2024. «Creo que el Gobierno hasta ahora, espero que lo haga, no ha presentado toda la verdad (sobre el censo), no nos ha presentado la agenda y para eso son las reuniones técnicas, es para que el INE nos diga: ‘saben que señores en realidad no tenemos el 30% o tenemos el 60% o no tenemos el tanto por ciento’, y las reuniones son para poner las cartas sobre la mesa. El INE nos tiene que decir la verdad», dijo Arias. El burgomaestre afirmó que en ninguna de las reuniones con el presidente Luis Arce, con los rectores de universidades autónomas ni en las tres reuniones del Instituto Nacional de Estadística (INE) con autoridades municipales de Oruro (10), Cochabamba (11) y Tarija (12) se dijo la verdad sobre el avance de las actividades precensles. «Hay que tener honestidad intelectual y cuando se postergó el censo (que inicialmente fue fijado para noviembre 2022) fui uno de los primeros en decir: ‘estoy de acuerdo’, como iba el censo iba a ser un fracaso», dijo al señalar que tampoco de debió postergar hasta el 2024 porque se politizará por la proximidad de las elecciones. Asimismo, pidió al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se sincere sobre los datos en los procesos de diálogo que lleva adelante como parte de un proceso de diálogo técnico. «El INE nos tiene que decir la verdad, por ejemplo dice que quiere digitalizar todo el censo y que no se va a guardar en papel, sino en la nube, ¿eso qué significa?, que tenemos que hacer una licitación para tener un software y una base de datos gigantesca y que no nos pase lo que está pasando por ejemplo con la Gestora Pública, donde ganan salarios elevados en algo que no funciona (2018)», dijo Arias.

