Alcalde de Futaleufú solicita declarar zona de catástrofe en provincia de Palena por fuertes nevazones

Entornointeligente.com /

Futaleufú amaneció el sábado con 40 centímetros de nieve. En ese contexto, el alcalde de la comuna Alejandro Avello detalló el impacto de este fenómeno y pidió estado de catástrofe para la localidad de la región de Los Lagos.

La cantidad de nieve caída no se veía desde hace varios años. El edil expresó a 24 Horas que «la verdad es que esta nevazón no se registra todos los años acá en Futaleufú, yo le podría asegurar que por el tiempo que yo vivo acá, hace 23, 24 años, no registro una nevazón de estas características (…) Yo recuerdo el ‘terremoto blanco’ del año ’95 que se le suele llamar, donde hubo también fuertes nevazones, yo creo que en 20 años no había pasado una nevazón de este tipo».

Además, el jefe comunal dio cuenta de las consecuencias de este fenómeno frontal, agregando que «es bastante fuerte la nevazón, y tiene características catastróficas para los agricultores y la gente del sector rural. (…) Se está trabajando en coordinación con la Dirección Municipal de Vialidad, con maquinaria municipal también, despejando caminos, despejando las rutas principales, pero todavía hay varios sectores rurales de la comuna, sectores rurales como Río Chico, La Escala, El Espolón, Lonconao, son varios los sectores rurales que están aislados a la espera que se abran los caminos y se pueda acceder a ellos».

Avello expresó su preocupación por los pobladores de sectores rurales, cuyos hogares han quedado aislados debido a la nieve. Asimismo, relató que la nieve ha provocado caídas de árboles que derivaron en el corte del suministro eléctrico en algunas zonas.

Ante esta situación, el alcalde aseguró que se encuentra activo un Comité Provincial para la Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid) para enfrentar esta emergencia. En esa línea, el edil hizo un llamado a decretar zona de catástrofe en la provincia de Palena .

«El desastre que tenemos en este momento reviste características catastróficas. Conversábamos durante la tarde en este Cogrid que muy probablemente nosotros vamos a estar solicitando decretar zona de catástrofe, no es zona de emergencia, es zona de catástrofe», declaró.

Por último, la municipalidad ya se encuentra en conversaciones con las autoridades correspondientes para decretar zona de catástrofe.

«Se lo solicité directamente al delegado provincial para que ellos lo evalúen, porque la verdad es que esto no es solo una emergencia, es una catástrofe climática tener 40, 50 centímetros de nieve, en los sectores rurales un metro «, dijo por último. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com