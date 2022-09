Alcalde de Fuerza Vecinal «salta la talanquera» para el PSUV

Entornointeligente.com /

Emilio Velásquez, alcalde del municipio Gómez de Nueva Esparta, terminó de deslindarse del partido Fuerza Vecinal y anunció su pase al PSUV.

En declaraciones ofrecidas a Circuito Play y difundidas en redes sociales, Velásquez dijo que contra él habla «La gente de Fuerza Vecinal, basada en mentiras y argumentaciones falsas».

«Jamás y nunca he pertenecido a Fuerza Vecinal, nunca me inscribí», admitió el dirigente político, que además no niega el «matrimonio» con el oficialismo.

«Desde que llegué y fui juramentado como alcalde del municipio Gómez recibí apoyo del PSUV, del oficialismo», reconoció, antes de justificar la situación.

«De tres concejales que salieron de Fuerza Vecinal dos se fueron como opositores del alcalde Emilio Velásquez, me quedó el PSUV apoyándome. Ya el matrimonio está desde un principio», señaló.

Además, dijo que no está inscrito en el partido de gobierno, pero que espera que le permitan hacerlo: «Nunca he integrado el PSUV, pero ahora sí lo voy a hacer porque es el partido que me está apoyando».

Nada dijo de su vinculación con Acción Democrática.

