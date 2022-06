Alcalde de Antofagasta: «Al ser independiente y no tener experiencia política no supe manejar bien los primeros meses»

Entornointeligente.com /

Los funcionarios de la Municipalidad de Antofagasta habían iniciado un paro indefinido tras revelarse una serie de conversaciones a través de grupos de WhatsApp, en las que participa el alcalde Jonathan Velásquez y su círculo cercano, y se emiten comentarios ofensivos contra diversos trabajadores. Ahora bien, el jefe comunal pidió disculpas y se decidió deponer la huelga.

«Quiero expresar mis disculpas que se dieron a conocer en publicaciones en medios. Hablo a nombre mío y de mi equipo quienes nos sentimos muy mal y estamos muy tristes por lo que ha sucedido «, señaló Velásquez según consignó La Estrella de Antofagasta, y agregó que «nunca fue mi intención ofender a alguna persona que trabaja en el municipio. Entiendo el malestar de todos los funcionarios, sé que durante los últimos años no la ha pasado bien la Municipalidad. Quiero reconstruir confianza, quiero que la gente del municipio tiene un alcalde que los va a apoyar y de trabajar de la mano con ellos».

El alcalde apeló a «no tener experiencia política». «Uno a veces trabaja con personas que no son del 100% de confianza y aquí quedó demostrado. Al ser independiente y no tener experiencia política, no supe manejar bien los primeros meses . Desde diciembre hasta ahora he trabajado con personas del 100% de mi confianza. Lamento la pérdida de mi equipo, pero eso lo exigió el sindicato y tengo que responder a ello», sostuvo.

A través de un comunicado los funcionarios municipales informaron que depondrían el paro. Ellos, estuvieron movilizados alrededor de una semana y lograron que dos personas del equipo de confianza del alcalde presentaran su renuncia: la directora de Dideco, Cary Pena , y el administrador municipal, Felipe Guzmán .

Además, según notificó El Mercurio de Antofagasta, trascendidos aseguran que se cursó la salida del jefe de gabinete, Diego Yáñez , que debería hacerse efectiva durante la próxima semana, al igual que la periodista Karen Huerta .

Parte de la declaración señala: «Cabe destacar que la movilización gremial logró la salida de parte importante del equipo de confianza del edil y el inicio de sumarios administrativos en contra de todos aquellos funcionarios que estuvieron involucrados de forma activa y pasiva en la mediática conversación de WhatsApp (…) Como gremio seguiremos en estado de alerta frente a estas o futuras situaciones que puedan afectar la dignidad de funcionarios y funcionarias de esta municipalidad y su bienestar laboral».

Asimismo, se manifiesta agradecimiento por la » comprensión y el gran apoyo de la comunidad hacia un movimiento que solo buscó defender la dignidad de los funcionarios municipales de la comuna». De acuerdo a lo revelado, retomarán el trabajo el lunes 13 a las 8:00 horas.

El hecho quedó al descubierto la semana pasada con la filtración de 700 páginas de mensajes entre los funcionarios de gabinete, con insultos y burlas de carácter machista, homofóbico y racista contra concejales, trabajadores municipales y dirigentes vecinales.

