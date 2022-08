Entornointeligente.com /

Alberto Then visita a doña Ramona Agosto 20, 2022 por J.C El director general de la Policía Nacional mayor general Eduardo Alberto Then, visitó la residencia de la anciana Ramona, de 98 años, quien fue violada y golpeada en San Cristóbal. La señora, por instrucciones del presidente Luis Abinader, fue dirigida hasta el hospital de la Policía Nacional, para ser evaluada y reciba todas las atenciones médicas de lugar.

LINK ORIGINAL: Remolacha

