Alberto: “No va a haber una devaluación”

En declaraciones a la señal de cable C5N, el mandatario nacional sostuvo que están “en un proceso de reordenamiento del mercado cambiario”. “No queremos tener mas de una cotización de la divisa. Pero ahora tenemos que ver cómo evoluciona el valor del dólar oficial y estamos siendo muy cuidadosos para evitar retrasos cambiarios”, añadió.

Fernández remarcó también que “hasta ahora no sirvió bajar las retenciones”, dado que “hay una especulación” en el mercado cambiario. “Hasta ahora no sirvió bajar las retenciones. Si alguien está especulando con la devaluación, especula de gusto porque una devaluación no va a haber” , enfatizó en declaraciones al programa Brotes Verdes.

Por último, Fernández remarcó que se está viviendo “un momento único, generado entre el desastre que se heredó y la pandemia”, pero consideró que está” seguro que el año que viene será mejor que este”.

“Estoy seguro que el año que viene va a ser mejor que este. Vamos a crecer bien y vamos a poner orden a una economía que se desordenó muchísimo. Tenemos que recuperar 12 puntos de caída del PBI, pero el año que viene vamos a crecer mucho y la gente lo va a sentir. Lo que más nos preocupa es que ese crecimiento llegue a todos, también a los más postergados”, concluyó.

