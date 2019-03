Rockies se despidieron de Carlos González resaltando su carrera (+Vídeo) | Béisbol

Entornointeligente.com / Redacción Meridiano

El jardinero venezolano, Carlos González , fue enaltecido por las redes sociales de los Rockies de Colorado tras mantenerse por diez temporadas con la franquicia, luego de reconocer su salida a los Indios de Cleveland .

?A uno de los Rockies más grandes de todos los tiempos, gracias @CarGo5!?, indicó la novena de Colorado por medio de su cuenta oficial de Twitter.

El nativo de Maracaibo, estado Zulia, se sostuvo por diez largas campañas con la franquicia siendo uno de los mejores peloteros que han vestido la casaca del conjunto que hace vida en la Liga Nacional.

To one of the greatest #Rockies of all time, THANK YOU @CarGo5 ! pic.twitter.com/CUpw82uTk2

? Colorado Rockies (@Rockies) 19 de marzo de 2019

