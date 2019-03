El homenaje de Ricciardo a Kubica en su regreso a la F1

Entornointeligente.com / La última vez que Robert Kubica participó en una carrera de Fórmula 1, Vettel estaba a punto de ganar su primer Mundial. Era 2010, pilotaba un Renault, y le esperaba un futuro próximo en el nuevo equipo Lotus con los ojos de Ferrari encima, por lo que pudiera pasar. Pero aquel accidente en un rally italiano el 6 de febrero de 2011 lo cambió todo y sus secuelas físicas debieron poner fin a su carrera como piloto. No fue así porque el polaco no se rindió, y a su recuperación física añadió test y más test, pruebas con Renault, encuentros con Williams o un año como piloto probador. Ahora, con 34 años, el ganador de Canadá 2008 regresa a la parrilla con el FW42 de Grove, aunque la escudería británica no pasa por un buen momento.

Cuando preguntaron a los pilotos por sus meses de descanso en invierno, Vettel señaló a Robert: “Tu pausa ha sido bastante más larga que la nuestra”. Entonces Ricciardo alzó la voz: “Robert dijo que ha tenido un parón invernal bastante largo. Creo que no somos conscientes de lo que ha tenido que pasar para volver aquí, así que es increíble que esté de vuelta. Le conozco desde que me mudé a Europa en 2007, que parece mucho tiempo, y quiero recalcar que es genial para mí tenerle aquí. No pido un aplauso para él, pero… sí, podemos aplaudir”. Y claro, la sala de Prensa rompió en un aplauso dedicado al genial piloto polaco.

