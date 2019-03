Aeroporto do Porto premiado como “melhor da Europa” na sua categoria

Entornointeligente.com / O Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Maia, Porto foi distinguido como o melhor aeroporto da Europa em 2018 na categoria de cinco a 15 milhões de passageiros, anunciou esta segunda-feira fonte oficial da ANA – Aeroportos de Portugal.

“O Aeroporto Francisco Sá Carneiro foi uma vez mais distinguido pelo Airports Council International (…) conquistando um prémio de grande relevância, o de melhor aeroporto da Europa em 2018, na categoria de cinco a 15 milhões de passageiros”, lê-se num comunicado de imprensa.

"34 indicadores", designadamente os serviços oferecidos pelos aeroportos ao nível do atendimento, tempos de espera, cortesia dos funcionários, limpeza das instalações e conforto.

O estudo é da responsabilidade da Airport Service Quality Survey (ASQ), um programa líder mundial em “benchmarking” (processo de busca das melhores práticas numa determinada indústria), na Avaliação da Satisfação dos Passageiros – 2018 Airport Service Quality (ASQ) Awards.

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro, infra-estrutura gerida pela ANA/VINCI Airports, conta com “excelentes acessibilidades, ligações directas a 79 cidades e um serviço exemplar”, acrescenta a ANA , referindo que aquela estrutura do Porto já tinha sido eleito em 2017 como o segundo melhor aeroporto da Europa na categoria de mais de dois milhões de passageiros por ano.

DR DR DR Fotogaleria DR

Subscrever × “Foi com orgulho que soubemos que uma vez mais fomos escolhidos pelos nossos passageiros como um dos melhores aeroportos da Europa. Este é o nosso 12º prémio nos últimos 13 anos, consolidando o Aeroporto do Porto nos mais elevados níveis de excelência internacionais”, lê-se no mesmo comunicado da ANA, que cita Thierry Ligonnière, director executivo da ANA Aeroportos de Portugal. O aeroporto do Porto atingiu, em 2018, os 11.9 milhões passageiros , um crescimento de 10.7% face a 2017

O director do Aeroporto do Porto, Fernando Vieira, acrescenta, por seu turno, que as distinções como esta são o "reconhecimento do trabalho que a equipa do Aeroporto Francisco Sá Carneiro realiza diariamente, junto dos passageiros e de todos os seus parceiros". "É o resultado do empenho permanente das nossas equipas, e como tal, é um orgulho enorme perceber que conseguimos continuar a crescer mantendo a qualidade que procuramos alcançar."

O Airports Council International (ACI) é a única associação profissional mundial de operadores de aeroportos e representa mais de 646 membros que operam em 1.960 aeroportos em 176 países.

