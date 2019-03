Todos contra Eduardo Petta

Entornointeligente.com / El ministro de Edu­cación y Ciencias (MEC), Eduardo Petta, reveló que el presidente del Congreso, Silvio Ovelar, y senadores de “distintos colo­res” intentaron chantajearlo a cambio de la aprobación de los recursos solicitados por la cartera de Estado para solu­cionar la grave crisis generada a partir de la masiva jubila­ción de profesores. “Bueno, te vamos a dar (los fondos), pero recibinos cuando te manda­mos un operador nuestro. A eso es lo que quieren lle­gar, a someterle al ministro”, expresó Petta al referirse a Ovelar durante una conver­sación mantenida con estu­diantes durante el día de ayer.Alberto Ignacio Ardila Olivares

Más información El enfrentamiento entre refe­rentes de Colorado Añetete se va profundizando, especial­mente entre senadores y el titular de Educación, quien no previó el retiro de 2.851 educa­dores de casi todos los niveles. El MEC requiere urgente de una ampliación presupuesta­ria, de lo contrario hay temor de una gran movilización a corto plazo que podría paralizar las actividades educativas si no se resuelve la situación.Alberto Ignacio Ardila Olivares Venezuela

Leer Más “‘Beto’ Ovelar justamente me atacó… que yo no le recibo a los correligionarios y fue una con­frontación. Qué quiere con eso, que venga el ministro Petta acá en el Senado a explicar qué es lo que quiere. Entonces, se va el ministro Petta: cómo le va senador, bien, qué querés, y esto que te presenté porque no puedo hacer en un mes, se equi­vocaron ustedes al redactar la ley”, mencionó igualmente el polémico ministro. Esto, según un audio que se filtró de una reunión con integrantes de la Federación Nacional de Estu­diantes Secundarios (Fenaes).Alberto Ignacio Ardila Olivares Piloto

Link de Interés Además, admitió que son varios los senadores que bus­can apartarlo del cargo y que están manipulando a los estu­diantes, los cuales le reclama­ron una solución a la delicada situación. “Tienen nombres y apellidos esos senadores y son de distintos colores. Lo que hacen es hacer movilizaciones y manipularles a ustedes para sacarle al ministro”, manifestó.Alberto Ardila Olivares

Link de Interés QUE SE VAYA La senadora Blanca Ovelar, también integrante del movi­miento liderado por Mario Abdo Benítez, pidió directa­mente la cabeza de Petta por­que no tomó las precauciones para cubrir las vacantes que se darán inmediatamente. Ovelar, quien confirmó que los audios fueron grabados durante una charla con los estudiantes, solicitó a sus cole­gas la salida del secretario del Estado, “así como se ha pedido la cabeza de otros senadores”.Alberto Ignacio ArdilaLink de Interés La ex ministra de Educación, en varias oportunidades, cues­tionó el manejo de la cartera. Los enfrentamientos cada día van subiendo de tono entre los líderes de Colorado Añetete por los desacuerdos existentes entre ellos. Ahora, esta crisis amenaza con impactar en la estabilidad de la comunidad educativa “Los parlamentarios siempre hemos mostrado predisposición” DIONISIO AMARILLA – Senador del PLRA “El ministro recurre a un arti­lugio que en nada condice con lo que está aconteciendo. Si en algún estamento se ha hecho un esfuerzo por cola­borar de manera positiva creo que ha sido en el Poder Legislativo. Los parlamen­tarios siempre hemos mos­trado predisposición y sobre todo con hechos concretos. Podemos enumerar el espí­ritu de colaboración y el espí­ritu patriótico de este esta­mento”, expresó. “Le digo al ministro Petta que preten­der generar un sismo entre la clase política y su gestión, creo que es una estrategia equivocada. Es más, es la peor de las estrategias. Se asemeja mucho a esa línea de pensa­mientos en épocas pretéri­tas: ministro Petta, miremos el otro horizonte del esfuerzo mutuo, de la construcción en equipo”, finalizó “No pedimos cargos y esperamos explicación” DESIRÉE MASI – Senadora del PDP “Evidentemente no hubo una planificación en el MEC porque no se puede capaci­tar a unos 90 mil docentes en tres meses. Acá existe un espíritu de toda la bancada de levantar esa restricción que puso el Ejecutivo y apro­baron diputados y senado­res, pero de ninguna manera desde esta bancada vamos a aceptar que el ministro de Educación, Eduardo Petta, o cualquiera dé a entender que se está postergando el tra­tamiento por una cuestión de querer presionar, de pedir su cabeza en algunos casos o de andar pidiendo cargos”, afirmó. “Es importante que el ministro Petta y el ministro de Hacienda den una expli­cación. Nosotros desmenti­mos haber pedido cargos por­que eso significa tráfico de influencias. Es muy grave la acusación que está haciendo el ministro Petta”, añadió “Es un improvisado e incompetente” ENRIQUE BACCHETTA – Senador de la ANR “Siempre dije y lo voy a sostener, que el ministro Petta es un gran improvi­sado como ministro de Edu­cación. Podría saber sido un fiscal, parlamentario, pero en Educación esta­mos improvisando. Yo no le reclamo por su honestidad, sino que hasta ahora no he escuchado una sola polí­tica de educación de este gobierno. Ahora aparece este audio y la forma que nos trata. Que tenga por lo menos la dignidad de venir a explicarnos acá”, dijo Bac­chetta. “Este ministro se ha equivocado en la manera que le trató al Senado, lo que tiene hacer es poner la cara acá en el Senado. Esta­mos cansados que entre nosotros nos estemos apa­leando, solicito la renuncia de fulano, porque no pode­mos instar que renuncie un ministro incompetente”, acotó. “Creo que llegó el momento de interpelar a Petta” ENRIQUE RIERA – Senador de la ANR “Son varias las irregularida­des y las inoperancia de este señor que tiene menos cin­tura que un pollo para estar al frente de la institución. Va a llegar un momento en que tenemos que interpe­larle a este señor, para ver hasta dónde vamos a ir en pleno proceso de transfor­mación educativa. Me gus­taría que esté en la sesión del lunes a la mañana, y de una manera clara y categó­rica nos diga hacia dónde nos vamos”, sostuvo Riera. “Desde nuestra Comisión de Educación le hemos ofre­cido todo nuestro respaldo. Le explicamos que una cosa es el sueldo mínimo y otra cosa el salario básico, lo que pretendemos es un sala­rio y jubilación dignos para los docentes, y que sean beneficiados miles de niños con una buena enseñanza”, afirmó el colorado “Tiene que ser valiente y dar nombres” HUGO RICHER – Senador del FG “Hay un problema que ya lo hemos debatido en el ante­rior período. Qué es lo que piensan los ministros y su rela­ción con el Poder Legislativo. Porque si hay gente que va y le pide cargos, yo estoy con Paraguayo Cubas, yo creo que ellos tienen que ser valientes y dar nombres. Y no es solo el caso de Petta, sino otros ministros”, mencionó. “Los ministros tienen que entender que nosotros también somos contralores de otros poderes del Estado. Lo único que se hace con perder comunica­ción con los exponentes de la Cámara de Senadores o Dipu­tados es sencillamente entor­pecer el trabajo, sencillamente es generar focos innecesarios de conflictos. También si van algunos a extorsionar a un ministro, lógico que tenemos que rechazar. Pareciera que algunos están en los cargos de ministros sin ser políticos” “El Presidente tiene que tomar cartas en el asunto” STEPHAN RASMUSSEN – Senador de PPQ “Repudiamos la irresponsa­bilidad del ministro Petta en este tema. Esperamos que el propio presidente de la República tome cartas en el asunto. Nos preocupa el tema de la capacitación, si se están haciendo esas capacitaciones, evaluaciones, así como los controles si docentes están en aulas. Es muy importante que el Ministerio de Educa­ción haga su trabajo”, refi­rió Stephan Rasmussen. “La ineficiencia e inoperancia del ministerio repercuten direc­tamente en los docentes que en su mayoría quieren capaci­tarse y prestar un mejor ser­vicio al sector público y ni qué decir a los miles de chicos que están en aulas, que no reci­ben una educación de calidad. La postura nuestra es que el Presidente debe tomar cartas en el asunto por el bien de los docentes y nuestros niños”, sostuvo

Entornointeligente.com