Fénix hace obras para llevar a los dos grandes al Parque Capurro

Álvaro Chijane, pro-secretario y ex presidente presidente del Centro Atlético Fénix, sorprendió al informar que su institución hará las obras necesarias en el Parque Capurro para llevar allí a los dos grandes en este Torneo Apertura.

Contra Nacional serán locales en la 10ª fecha y ante Peñarol en la 13ª, la posterior al clásico, y tal como lo calculó Chijane, en ese partido podría llegar presentarse la oportunidad de que Fénix defina el título.

La Comisión Directiva está analizando la posibilidad de jugar en Capurro contra Nacional y de lograr la habilitación fijaría también su escenario para Peñarol, en la 13ª etapa.

Álvaro Chijane, pro-secretario y ex presidente de Fénix, habló en La Oral Deportiva, de la 970 AM y dijo que "La gente de Nacional es increíble; el otro día llenó el Parque Central contra Plaza y al otro partido juega afuera y capaz que no llega a vender 1.000 localidades. Contra Danubio me dijeron que vendieron algo así como 3.000. Nacional es el primer grande que viene de los dos, entonces nosotros estamos estudiando el momento que está viviendo Fénix. Queremos que Fénix salga campeón y estamos estudiando todas las cosas, entre ellas lo económico".

¿Qué le falta al Parque Capurro para quedar habilitado para recibir a los equipos grandes? "Nos faltan 250 butacas para habilitar el Capurro y se pueden llegar a poner. Le daríamos a Nacional 1.000 entradas. Si uno juega con Rampla, Danubio, Cerro o Defensor, que son de convocatoria, y fueran primeros en la tabla, uno jugaría con 1.000 personas del lado visitante. ¿Qué tiene que ver que se llame Nacional? Cuando Defensor salió campeón en el Capurro y llevó 800 o 900 personas. No hubo ningún tipo de problemas. Y en caso de recibir a los dos grandes se bajan costos en cuanto a alquiler de canchas y se le puede dar al barrio un espectáculo, y más ahora que Fénix va primero. Ojalá que cuando seamos locales contra Nacional nos estemos jugando el primer puesto". "¿Cuánto puede dejar un partido con Peñarol? Peñarol visita a Fénix después del clásico. ¿Y si pierde con Nacional? Capaz que Fénix puede ser campeón en esa fecha. Uno debe poner en la balanza. Capaz que en la Directiva me dicen que perdemos de ganar plata para un mes de sueldo, pero… ¿Y si salimos campeones? Valorizamos jugadores del club, valorizamos al club y nos aseguramos una final y. Nos entra más plata por ese lado que por la recaudación. Contra Peñarol hay un problema; siempre nos van a decir que lleva más gente y que se arman problemas afuera. Nos van inventando cosas para llevarnos al Estadio Centenario o a otra cancha que no sea el Capurro. Yo quiero jugar contra los dos en el Capurro y quiero salir campeón de un Apertura o Clausura. Estaríamos la segunda parte del año tranquilos con un lugar asegurado en la final"

