Sainz: “Hay margen de mejora”

Carlos Sainz estaba sonriente después de ver su nombre en lo más alto de la clasificación del día, y él es el primero consciente de que una buena vuelta en Montmeló no da puntos en el GP de Australia. Salió con neumáticos blandos buscando un crono y, preguntado por As, espera que se pueda rebajar: “Siempre hay margen, vayas con cero kilos o 20, siempre hay margen de mejora. Aunque para ir más rápido no lo sé en qué tendría que mejorar el coche, son muchas áreas. Todavía estamos por detrás de donde queremos estar, pero siempre se puede ir más rápido”.

El madrileño de 24 años está “de acuerdo” en que no está garantizado entrar en Q3 en Melbourne, ni mucho menos: “Sería muy precipitado decir ahora que somos un equipo de Q3 cuando el año pasado éramos el 16º, 17º o 18º. No es momento para hacer predicciones porque sabemos cómo estamos en relación a 2018, pero no sabemos cómo están los demás”. La fiabilidad está controlada a pesar de los incidentes: “Es importante sufrir los problemas en los test. Me preocuparía si fuera siempre el mismo, pero cada vez son temas diferentes, no es algo reincidente. Lo vamos puliendo, mejorando. Siguen apareciendo cositas pero las solucionamos rápido y aun así pudimos dar 130 vueltas”.

El MCL34 de estos test es una evolución de la pasada semana, pero no se espera un paquete aerodinámico innovador en el primer gran premio del año: “No tenemos la capacidad de Mercedes de traer un coche nuevo entre test y test, eso sólo lo pueden hacer ellos y Ferrari y probablemente traigan otro nuevo para Australia. Es algo en lo que trabajamos, pero aún estamos lejos, y no esperéis una mejora revolucionaria allí. Aunque sí mejoras en base a lo que hemos aprendido durante estos días. Lo importante es que lo que traigamos funcione”.

En resumen, ¿buen inicio de curso? “Sí… (tarda en contestar). Es bueno, pero me gustaría saber si estamos delante o detrás. Eso dependerá del sábado en Australia. Todavía estamos en el prólogo del libro, esto no es ni el inicio”.

