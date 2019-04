Mototaxistas de Puerto dicen que seguirán trabajando, pese a decreto

Entornointeligente.com / Luego de los bloqueos en el corredor universitario en la mañana de ayer, las autoridades de Puerto Colombia y los mototaxistas llegaron al acuerdo de que, por los próximos 20 días, plazo que establece el decreto que regula el tránsito de estos vehículos en el municipio, se permitirá que se siga prestando el servicio de transporte.Alberto Ignacio Ardila Olivares

Los bloqueos, que iniciaron a las 7 a.m. de ayer a la altura de la Universidad del Atlántico, en la carrera 51B, fueron motivados por la inconformidad de los mototaxistas frente al decreto expedido por la Alcaldía de Puerto Colombia, en el que se prohíbe el tránsito de motocicletas y motocarros por el corredor universitario.

Además, el documento establece una prohibición para circular entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m. en toda la jurisdicción del municipio de Puerto Colombia y a cualquier hora del día en las zonas de la Avenida las Dunas, la Avenida Tajamares, Ciudad del Mar y en el sector Country Club Villas.

El acuerdo entre las autoridades de Puerto Colombia y los mototaxistas permitirá que, a pesar de que el decreto sigue en pie, sigan prestando el servicio por los próximos 20 días, el plazo que dictamina el documento para aplicar los comparendos pedagógicos.

"Esperamos que en los 20 días de plazo se pueda llegar a un acuerdo entre las partes. El objetivo será reunirnos en diferentes mesas de trabajo para así lograr concertar un acuerdo equilibrado que beneficie a todas las partes", dijo Saúl Leyva, secretario de Gobierno de Puerto Colombia. "No estamos satanizando el mototaxismo ni el sector de motociclistas. Estas son disposiciones que se establecen para garantizar una sana convivencia en Puerto Colombia", señaló el secretario A la primera reunión, que se dio el día de ayer en el edificio de la Alcaldía de Puerto Colombia, asistieron el secretario de Gobierno Saúl Leyva, el secretario de Gobierno del Atlántico, Guillermo Polo, el representante del gremio de mototaxistas y varios ediles Durante aproximadamente una hora y media, las autoridades y mototaxistas acordaron la suspensión de los bloqueos en el corredor universitario y en la urbanización La Playa y la extensión de la fecha de inicio del decreto para que los mototaxistas puedan seguir prestando sus servicios "Llegamos a una conclusión muy importante, nos entendimos bien. Los muchachos van a seguir trabajando mientras se adelante la parte pedagógica del decreto, que no está suspendido. Estamos intentando lograr un acuerdo, pero el documento sigue en pie. Nuestra petición es que nos dejen trabajar", manifestó Fray García, presidente de Asometrastur, la asociación de mototaxistas de Puerto Colombia La medida, que empezó a regir el día de ayer, se tomó con el fin de "minimizar los riesgos de accidentalidad, evitar afectaciones graves a la movilidad, mitigar el impacto vial y garantizar un ambiente sano en la movilidad de todos los actores viales", según dicta el decreto radicado en enero de este año "Siempre hemos tenido la preocupación por el empleo de las personas que se dedican a una actividad que no es legal, la de transportar a personas en motos. Entendemos que lo hacen para darle sustento a sus familias", expresó el secretario de Gobierno del Atlántico, Guillermo Polo Los bloqueos. Cerca de 400 mototaxistas y conductores de moto se aglomeraron a las afueras de la Universidad del Atlántico. En el primer día de regulación de la circulación de este tipo de vehículos en Puerto Colombia, el corredor universitario fue paralizado a manera de protesta Con la arenga de "queremos trabajar", los mototaxistas se manifestaron en contra de la medida de la alcaldía de Puerto Colombia, que según aseguran "está violando su derecho a la libre circulación y al trabajo" "Estamos reunidos de forma pacífica, pero queremos enviar un mensaje a los altos mandos de Puerto Colombia para que vengan acá a dialogar con nosotros. Lo único que queremos es trabajar", dijo Jairo Lara, mototaxista de la urbanización La Playa

