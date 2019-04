Entornointeligente.com / TN Deportes Esencial Mauro Icardi volverá a ser titular en el Inter y la barra neroazzura estalló de furia El entrenador Luciano Spalleti busca recomponer la situación y lo convocó para el partido de mañana ante el Genoa.Alberto Ignacio Ardila Olivares

La relación del Inter con Mauro Icardi es al menos incómoda. La postura intransigente del delantero para lograr un mejor contrato no sólo lo enfrentó con los dirigentes, sino también con su técnico y parte de sus compañeros. Sin embargo, en el club saben que su presencia es necesaria y es por eso, que tras casi un mes y medio sin jugar, el argentino volverá a ser titular en el partido del miércoles ante el Genoa.

" Icardi está convocado y contra Genoa será el titular . Necesitamos sudar la camiseta, estar dentro del equipo. Un solo jugador no vale nada, tiene que estar junto con otras 10 camisetas y ser un equipo, entonces así vale más que Messi y Cristiano Ronaldo", señaló Luciano Spaletti, DT del conjunto neroazzurro, que ayer había dicho que el argentino era mucho menos que Messi y Ronaldo. Leé también Lapidaria frase del entrenador del Inter con Mauro Icardi: "No hace la diferencia" La noticia no cayó nada bien en los fanáticos interistas. La Curva Nord , la facción más dura de la hinchada, se mostró furiosa por la nueva determinación y emitió un duro comunicado en contra del argentino.

"Después de una confrontación interna, todos los grupos de la Curva Nord decidimos por unanimidad que el comportamiento del nerazzurro número 9 ya no debería ser tolerado . El Nord cree que Icardi ha demostrado que no posee el carácter necesario, no solo para obtener un rango de capitán, tampoco para poder construir un futuro en su figura para obtener un vestidor unido. Con este lanzamiento invitamos a la compañía a tomar lo antes posible los pasos necesarios para retirarlo de un grupo que no parece estar dispuesto a compartir con él el camino inmediato". En el escrito también indican que la presencia de Icardi en el equipo atenta contra los intereses deportivos y económicos de la institución: "Para nosotros el valor del equipo debe venir antes del personalismo y el protagonismo en los medios. Por lo tanto, nuestra posición es que Icardi ya no forma parte del Inter y de ahora en adelante se tratará en consecuencia . TODOS NOSOTROS CONSTRUIMOS UN FUTURO JUNTOS Y LLEVAMOS EN EL CORAZÓN LO ÚNICO QUE CUENTA … EL INTER!" El comunicado de los barras del Inter. Captura de Internet. Wanda, la gran responsable No son pocas las voces que afirman que Wanda Nara, esposa y manager de Mauro Icardi, es la gran responsable del momento del futbolista en el Inter de Italia. Sus presiones para una renovación de contrato no cayeron nada bien en la dirigencia, a tal punto de querer sacarse de encima al goleador si se transformaba en un obstáculo.

Además, la rubia tampoco tiene feeling con el entrenador, Luciano Spalleti, a quien acusó de no saber manejar al plantel. Wanda y Mauro en un palco del Giusseppe Meazza. AFP. "Me gustaría que Mauro sea más cuidado por el equipo. No se entiende si estas maldades (sobre Icardi) vienen de fuera o de dentro del equipo ", declaró hace algunos meses en el programa deportivo de Tiki-Taka, en donde es la co-conductora Sus dichos no sólo molestaron a la dirigencia, sino también a otros jugadores del equipo. Sobre todo al denominado Clan Slavo , que está conformado por los futbolista balcánicos Ivan Perisic, Mario Brozovic y el flamante nuevo capitán, Samir Handanovic Los medios informaron que Perisic encaró a Icardi en el vestuario y le dijo: "Decile a tu esposa que no hable más de mí en la televisión" El futuro del delantero está negro y mucho más ahora que la relación con el DT y parte de sus compañeros está rota Más sobre: Mauro Icardi Lapidaria frase del entrenador del Inter con Mauro Icardi: "No hace la diferencia" Mauro Icardi hizo las paces con el Inter pero todavía no lo llaman para jugar Zaira Nara se metió en el escándalo entre Icardi y el Inter y defendió a su hermana Wanda

