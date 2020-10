Alberto Fernández sobre la carta de Cristina Kirchner: “Es muy valiosa”

Entornointeligente.com /

El presidente Alberto Fernández destacó como “muy valiosa” la carta que publicó este lunes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchne r y dijo que su contenido expresa un “fuerte compromiso” con el Gobierno.

“Es una carta de fuerte compromiso, en la que rescata la condición dialoguista del Gobierno. Es una carta valiosa, en un momento muy especial para Cristina. Ella en esta época no la pasa bien nunca”, dijo el mandatario en declaraciones a radio Metro, en referencia al aniversario de la muerte de Néstor Kirchner , de la que hoy se cumplen 10 años.

“Yo leí la carta y me gustó, la sentí como un respaldo. Ha sido muy generosa en muchos conceptos y la valore así. Tiene conceptos elogiosos, generosos y afectuosos”, agregó Fernández.

También afirmó que el mensaje de Cristina Kirchner sobre “los funcionarios que no funcionan” fue para “quienes critican al gobierno impiadosamente”. “El párrafo de los funcionarios que no funcionan no esta dirigido a mi sino a quienes critican al gobierno impiadosamente. Hay sectores que no soportan que el gobierno sea peronista”, resaltó el Presidente.

