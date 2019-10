Alberto Fernández se dijo “emocionado” por la carta de Lula da Silva y volvió a pedir su libertad

Entornointeligente.com /

“Las palabras de mi amigo me emocionan”, escribió el presidente electo argentino. “Buena suerte para tí y para Cristina. Que Dios mantenga su amor y su ayuda al pueblo pobre de Argentina”, había escrito el ex mandatario brasileño, quien cumple una condena de ocho años por corrupción y lavado de dinero El presidente electo de Argentina Alberto Fernández saluda los simpatizantes tras su victoria frente a Mauricio Macri. (AP Photo/Daniel Jayo) El presidente electo de Argentina Alberto Fernández agradeció al ex mandatario brasileño Lula da Silva por la carta que le envió este martes para felicitaron de su triunfo en las elecciones presidenciales del domingo. “Las palabras de mi amigo Lula me emocionan”, escribió Fernández. “Como dice en su carta, junto a Cristina Ferndández de Kirchner, recuperaremos de a poco nuestros lazos de fraternidad y respeto”, agregó. Luego volvió a pedir por la libertad del ex presidente brasileño, quien cumple una condena de ocho años por corrupción y lavado de dinero. “Aprovecho para reclamar por su libertad y para enviar un cálido saludo a todo el pueblo hermano de Brasil”, manifestó. El dirigente brasileño, detenido en Curitiba desde el 7 de abril de 2018, felicitó a Fernández y aseguró que “poco a poco” América Latina “se va reencontrando con sus lazos de fraternidad y de respeto” , y le deseó a la fórmula presidencial “un buen gobierno, y cuiden con mucho cariño de nuestros hermanos y hermanas argentinas”. “Buena suerte para tí y para Cristina. Que Dios mantenga su amor y su ayuda al pueblo pobre de Argentina”, continuó, y cerró con un deseo: “Que el papa Francisco siga ayudando al querido pueblo argentino”. “Abrazo de su amigo de siempre” , y “sin miedo a ser feliz” , fueron las dos frases con las que Lula cerró su mensaje. Alberto Fernández durante una visita a Lula en julio (REUTERS/Rodolfo Buhrer) La relación del gobierno argentino electo con Brasil, el primer socio comercial argentino, se anuncia tensa, debido a la amistad que une a Fernández con Lula da Silva y la distancia ideológica con el presidente Jair Bolsonaro , quien al conocer los resultados de las elecciones en el país vecino expresó: “Lo lamento. No tengo una bola de cristal, pero creo que Argentina eligió mal”. El domingo, durante la celebración de su triunfo ante miles de simpatizantes, Alberto Fernández y Cristina Kirchner también pidieron por la libertad de Lula: “Hoy cumple años Lula, que es un hombre injustamente preso y por quien debemos seguir pidiendo por su libertad. ¡Lula libre!”, arengó el presidente electo ante sus seguidores, luego de conocer el resultado. Mientras el público gritaba el mismo lema, Fernández agregó: “Que lo escuchen en toda Latinoamérica, y en el mundo también”. Lula, quien acaba de cumplir 74 años, tiene varios procesos abiertos y cumple una pena de ocho años y diez meses de prisión , ratificada en tres instancias diferentes, por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales. Sin embargo, en la actualidad los máximos órganos de justicia de Brasil analizan si existieron parcialidades en el proceso, y existe la posibilidad de que el ex presidente sea liberado. Los gobiernos de Argentina y Brasil fueron aliados durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner y Lula da Silva y Dilma Rousseff , pero esa sintonía política se vio interrumpida primero con la victoria de Mauricio Macri en diciembre de 2015 y luego, en abril de 2016, con el impeachment contra Rousseff, que terminó en su destitución. MÁS SOBRE ESTE TEMA: La carta manuscrita que Lula da Silva le envió al presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández Un testigo vinculó a Jair Bolsonaro con uno de los sospechosos de asesinar a Marielle Franco

