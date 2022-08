Alberto Fernández pidió «el fin de los bloqueos» contra Cuba y Venezuela

Entornointeligente.com /

Elogió al mexicano Andrés Manuel López Obrador, pidió por el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y saludó al chileno Gabriel Boric y al colombiano Gustavo Petro. Pero el presidente Alberto Fernández dio la nota de la jornada en el CCK al defender a Cuba y Venezuela, víctimas según su visión de «bloqueos» por parte de Estados Unidos.

«Queremos que los bloqueos se terminen en este continente, tenemos dos países bloqueados y eso es imperdonable», dijo Fernández en el cierre del seminario «Unidad en la Diversidad», organizado desde la Celac, que el argentino preside desde enero y hasta fines de año. El Presidente hizo énfasis en la imposibilidad de Cuba de exportar vacunas, y fue más allá con el régimen de Nicolás Maduro, que días atrás lo cuestionó duramente por el «secuestro» del avión de Emtrasur, retenido en Ezeiza desde hace más de dos meses. «Ojalá que el bloqueo a Venezuela se termine pronto, y que los venezolanos vivan en democracia», agregó el Presidente, en obvia referencia a los Estados Unidos. Curiosamente, ocurrió en la misma jornada en la que el ministro de Economía, Sergio Massa, dio señales de acercamiento a Washington en la reunión del Consejo de las Américas, en el hotel Alvear.

En su discurso, Fernández justificó la búsqueda de fortalecimiento institucional de la Celac, armado junto a su par mexicano. «Con Andrés Manuel sentimos que la OEA ya no nos representa, y que el BID ya no es el banco de América Latina», sostuvo. «Tenemos la oportunidad en este tiempo, que es muy desdichado pero el mundo va a necesitar energía y alimentos, bienes que a la región le sobran», definió.

Las palabras del Presidente llegaron luego de una jornada en la que, sin críticas audibles, desde el Gobierno y la Cancillería festejaron la adhesión de los 32 países miembros de la Celac a la propuesta argentina para «institucionalizar» esa comunidad de naciones, que hoy lidera el Presidente y que integran, entre otros, países apuntados por Washington como Venezuela, Nicaragua o Cuba.

Al comenzar la tarde, los representantes participaron del seminario «unidos en la diversidad» en un colmado salón Argentina del CCK. Y casi todas fueron loas, excepto las palabras del expresidente uruguayo José Pepe Mujica, para quien la institucionalización de la Celac «es un camino muy largo», al igual que la idea de fortalecer el poder específico de la región.

«No hay ninguna integración a la vuelta de la esquina», comenzó el expresidente uruguayo, y explicó que «no podemos dar lo que no tenemos, y los pueblos en las calles no hablan de integración». Mujica, que había almorzado con el Presidente al mediodía, afirmó que «esta es una batalla larga, y todos los partidos tienen que bajar y hablar con la gente de este tema, porque así como estamos no significamos nada en el concierto mundial».

Lo escuchaban, sin saber si aplaudir o no, el canciller Santiago Cafiero; el expresidente de Colombia Ernesto Samper; la senadora mexicana Beatriz Paredes, y el director de la organización de países del Caribe, Didacus Jules. Ya había cortado la comunicación Celso Amorím, el excanciller brasileño que trajo saludos del ya candidato a regresar a la presidencia, Luiz Inácio Lula da Silva.

Continuar leyendo en La Nación

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com