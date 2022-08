Alberto Fernández lanzó el Programa de Formación de Jóvenes Argentinos para el Trabajo

Entornointeligente.com /

Se trata del primer anuncio del presidente tras la designación de Sergio Massa como nuevo superministro de Economía , en medio de una gran renovación del Gabinete.

Informate más Alberto Fernández: «La Argentina que necesitamos es la que creyeron Perón y Frondizi» En concreto, el Estado destinará 6.844 millones de pesos , y su objetivo es que todas las instituciones cuenten con los recursos necesarios para desarrollar las actividades de instrucción.

«Los países que crecen son los que invierten en educación. Nunca es un gasto destinar recursos para la formación «, opinó Fernández. Y agregó: «Argentina nunca puede ser pujante si solo se dedica a jugar con títulos y bonos de deudas o apuesta a la producción de productos primarios».

Embed «La Ley de Educación Técnica Profesional se impulsó buscando reconstruir lo perdido en los 90. Si no tenemos especialistas, las industrias y los proyectos se frustran». El presidente @alferdez en el lanzamiento del Programa de Formación de Jóvenes Argentinos para el Trabajo. pic.twitter.com/rhNpc7UbI5

— Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) August 4, 2022 Para el jefe de Estado, la educación técnica «es vital para el desarrollo del país» , y recordó la iniciativa de Néstor Kirchner para incentivar este tipo de enseñanza mediante una ley nacional que la regula. «Cuando era jefe de Gabinete de Néstor, en los años previos a ello hubo un gran cierre de empresas y había carencia de profesionales técnicos para impulsar el sector», repasó.

Alberto Fernández criticó a Juntos por el Cambio Entre líneas, el mandatario también criticó a la dirigencia de Juntos por el Cambio , que en alguna oportunidad insinuó que deberían dejar de construirse universidades para los más humildes de zonas periféricas, porque no llegan a ellas. «Cuando pensamos en esas universidades, que muchos dicen que no sirven porque los pobres no pueden acceder a ellas, lo hicimos pensando en acercar la educación a la gente, a los lugares más lejanos», enfatizó Fernández.

Con ese tono, cuestionó la idea de «meritocracia» , muy defendida por sectores de la oposición: «El mérito existe si todos parten de las mismas condiciones». Para el líder peronista, «quien debe poner condiciones de igualdad es el Estado», y «por eso la educación técnica es vital para el desarrollo del país».

Jaime Perczyk enfatizó que «se necesitan más técnicos» El ministro de Educación, Jaime Perczyk , acompañó a Alberto Fernández en la presentación y señaló que «las escuelas y los centros de formación son centrales para la recuperación de la Argentina». Con ese tono, añadió: «Esperemos que eso redunde en más chicos y en mejor formación».

Asimismo, Perczyk remarcó que «para generar trabajo se necesitan cada vez más técnicos». Por último, también destacó la labor de Daniel Filmus al frente de Educación, cuando gobernaba Néstor Kirchner.

