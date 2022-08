Alberto Fernández: «La que no quiere pensar en un indulto es Cristina Kirchner»

Entornointeligente.com /

Invitado al programa A dos voces en la señal TN, el jefe de Estado fue contundente al afirmar que la exmandataria no busca ser indultada sino que la propia Justicia dictamine su inocencia. «Cuando venia para acá vi un tweet de Oscar Parrilli rechazando el indulto y la amnistía que retuiteó Cristina, con lo cual quiero entender que la que no quiere pensar en un indulto es Cristina», dijo en primer lugar.

Informate más Una a una: las frases más destacadas de Alberto Fernández Además, se refirió a su postura particular respecto a la aplicación de dicho mecanismo en tiempos de democracia. «Yo particularmente siempre he dicho lo mismo. El indulto es una rémora que ha quedado en la Constitución Nacional. Es una rémora de la monarquía» , aunque expresó que la mirada crítica que tuvo históricamente se aplica dentro de un marco en el cual la Justicia funciona correctamente «y en verdad tenemos una justicia que se parece más a la de una monarquía que a la de una democracia».

Particularmente sobre el contenido de la causa, en la cual se investiga el vínculo de la exmandataria con el empresario Lázaro Báez y el presunto redireccionamiento de la obra pública para beneficio propio, el presidente dijo no tener ninguna duda respecto a la inocencia de su compañera en la fórmula presidencial. «En esta causa Cristina no tiene nada que ver. No tengo ninguna duda», sostuvo y agregó que la titular del Senado «no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen».

A propósito de la actuación del fiscal Luciani, señaló que en su alegato «dice poco» ya que argumenta que la exmandataria «no pudo no saber». «Dice cosas tales como que un gobierno es una asociación ilícita. No conozco a Luciani. No sé cómo es su calidad doctrinaria, no lo conozco. Lo que si digo es que es de una debilidad todo lo que ha dicho. La lógica de que no podía no saber se la aplicó también a De Vido», señaló.

Ante ello, consideró que acusar a una persona con los escasos argumentos que utilizó Luciani abre las puertas a una doctrina «muy peligrosa». «Lo que quiero que todos los argentinos entiendan es que con esta lógica se construyen doctrinas que son muy peligrosas» , manifestó, y recordó la aplicación de la doctrina Irurzun, en alusión al juez Martín Irurzun, quien durante el macrismo implementó el mecanismo de las prisiones preventivas bajo el pretexto del «poder residual» mediante el cual un imputado podría influir en una causa.

Fernández dijo tener «una gran tristeza» al ver «lo que está pasando en la Justicia», pero también apuntó al ámbito mediático. «Empezaron hablando del indulto pero no hay ninguna condena. Hasta aquí lo que tenemos es un proceso en marcha. No sabemos cómo va a resolver la Justicia. Ustedes me preguntan del indulto, todo el día hablaron del indulto porque han logrado establecer una condena mediática», sentenció.

Por otro lado, se refirió a la dura crítica que expresó la vicepresidenta sobre José López, el exsecretario de Obras Públicas durante su gobierno, condenado por corrupción al ser encontrado trasladando un bolso con u$s9 millones. En una reciente alocución por Youtube, la propia expresidenta sembró un manto de dudas respecto a la paralización de la investigación sobre el origen de dichos fondos, al señalar que se trataría de «dinero del macrismo», y exigió a la Justicia que se avance para esclarecer su procedencia. «Ni Cristina ni yo queremos defender ningún acto de corrupción, ni queremos que no se investigue ningún acto de corrupción. No nos une la búsqueda de impunidad sino la búsqueda de justicia» , manifestó Fernández.

Respecto a si había logrado hablar con la exmandataria luego del pedido de condena del fiscal, el jefe de Estado dio cuenta de una charla sin entrar en detalles. «Cruzamos una llamada telefónica pero no más que eso» , señaló y concluyó: «Cristina es una mujer honesta».

