Alberto Fernández intenta aclarar sus dichos: «Nisman se suicidó y no encuentro ningún motivo para que eso ocurra con Luciani»

Después del repudio que recibió por sus polémicos dichos de anoche, el Presidente argentino Alberto Fernández buscó aclararlos esta mañana, aunque sostuvo parte de su postura. «(Alberto) Nisman se suicidó y no encuentro ningún motivo para que eso ocurra con (Diego) Luciani», aseveró el Mandatario este jueves. Asimismo, afirmó que el magistrado que acusó a la vicepresidenta Cristina Fernández en el caso Vialidad «tiene que estar tranquilo» porque «no recibió ningún llamado ni presión del gobierno nacional».

El gobernante intentó explicar que él no introdujo a Nisman en la entrevista de anoche en TN, sino que lo hicieron los periodistas de ese canal con la pregunta. Alegó también que ese cuestionamiento «lo sorprendió» y que hubo una «enorme tergiversación» de lo que dijo. «Aparece el nombre de Nisman porque fue parte de la pregunta concreta: ‘¿No tiene miedo que le pase lo mismo que a Nisman?’. Fue una pregunta que me sorprendió. Dije: ‘¿Qué tiene que ver Nisman en todo esto?’ «, contó a El Destape Radio. E incluso marcó que su respuesta «pone en crisis un relato del medio» en el que participó anoche.

Esto último fue en relación con la carátula que investiga la muerte del fiscal de la causa AMIA, ya que aunque el Presidente habló para volver sobre sus dichos, se mostró firme con su teoría de que Nisman se suicidó. «Hasta Netflix le dedicó seis capítulos al tema y sacó más o menos la misma conclusión» , deslizó y acotó: «Muchos sectores insisten en decir que lo de Nisman fue un homicidio y no hay ninguna prueba que diga semejante cosa . Entiendo que desbaratar el relato los complique, pero hablé de lo que veo».

Fernández planteó, además, que «la Justicia no ha dicho otra cosa» y que «la persona procesada» (por Diego Lagomarsino) lo está debido a haberle dado el arma, pero no acusado de homicidio.

«Me guío por lo que pasa en la justicia» , expresó el líder peronista, quien no recordaba el año en que ocurrió esta situación con Nisman. «¿En 2018 fue lo de Nisman? ¿En qué año fue?», se preguntó, para que después le recordaran que se dio en 2015. «Hemos pasado siete años y la Justicia no ha dicho otra cosa, no conocemos otra cosa. Vuelvo a repetir, el nombre de Nisman no lo introduje yo, lo introdujeron quienes me hicieron la pregunta» , insistió.

La seguridad de Luciani: «Nunca nadie lo fue a visitar en mi nombre» Mientras tanto, buscó ser certero con respecto a la seguridad del fiscal. «Tiene que estar tranquilo porque sabe mejor que yo que nunca recibió ningún llamado ni presión del gobierno nacional , nunca nadie lo fue a visitar en mi nombre, ningún espía lo fue a visitar. Con lo cual no debería tener ningún temor», afirmó luego de decir anoche que esperaba que Luciani no hiciese lo mismo que Nisman. «Mientras yo sea presidente nunca vamos a hacer operaciones con la Justicia y ningún juez ni fiscal debe temer por su integridad «, destacó.

«Me dijeron si no temía que le pasara lo mismo que a Nisman, esa fue la pregunta. Entonces, la pregunta hablaba de Nisman particularmente. Nisman se suicidó y no encuentro ningún motivo para que eso ocurra con Luciani «, indicó el Presidente y en esa línea siguió: «En mi gobierno no amenazamos, ni perseguimos, ni operamos sobre fiscales o jueces. Por lo tanto nadie tiene que sentirse en riesgo».

Asimismo, destacó que su gestión pudo «poner fin» a las «malas prácticas» de los servicios de inteligencia y luego volvió sobre Luciani: «No tengo ningún temor que pueda pasar eso (por un suicidio) y, como el Gobierno no opera sobre jueces y fiscales, les da seguridad y no hay nada más que discutir».

Esta mañana el Presidente también opinó sobre la denuncia que, anticiparon, le harán desde la Coalición Cívica (CC)-Ari por » instigación al suicidio» , con eje en su frase. Exclamó: «¡Yo no lo puedo creer!» y se justificó: «Dije todo lo contrario: que no encuentro ningún motivo para que el fiscal pueda hacer una cosa así. Cambiemos no quiere que cambie esta Justicia porque les sirve a ellos . Si le es útil a un espacio político, es a Cambiemos».

En tanto, el Mandatario sí reclamó al tribunal «que haga justicia», después de que Luciani pidiera 12 años de prisión e inhabilitación perpetua, y trabara un embargo sobre su vicepresidenta, Cristina Fernández , a quien acusa de ser jefa de una asociación ilícita que habría utilizado la obra pública de Santa Cruz para obtener beneficios económicos personales. Anoche, el gobernante había hecho una fuerte crítica sobre el Poder Judicial, tras varias manifestaciones públicas en favor de su compañera de fórmula, a quien considera inocente.

«Se están creando antecedentes horribles y un día se los van a aplicar a cualquier persona» , se quejó hoy Fernández. Consideró también que en su momento la vicepresidenta «no tenía ni la menor idea» de cómo se certificaban las obras en ninguna parte del país. «Un presidente no está dedicado a eso, no tiene forma de dedicarse a eso», refirió, en sintonía con lo que dijo anoche, y fue tajante: «A Cristina nunca podrían haberla involucrado con un tema de corrupción de nada» .

También reiteró sus críticas a que el fiscal «intuya» que Cristina Fernández estaba enterada de lo que pasaba con las licitaciones y a que sea «juzgada dos veces» por la misma causa, y remarcó otra vez los vínculos que el kirchnerismo denuncia entre Luciani y jueces del Tribunal con el ex Presidente Mauricio Macri . «Luciani no podía no saber que estaba jugando en la cancha de Macri y el juez tampoco . Tener semejante grado de fraternidad… Es muy antipático ver eso. Todo entra en una zona gris donde el criterio de Justicia se pierde», indicó.

Contó que recibió una amenaza de muerte Por otra parte, el Presidente clamó por una mayor actividad del Poder Judicial al considerar que existe un «caudal de ataques y de violencia física que es insostenible» en la Argentina. En ese momento, dijo: «Todos recibimos amenazas» . Y reveló no solo que fue víctima de una situación de este tipo, sino que la amenaza contra él fue de muerte.

«Tampoco me preocupo mucho» , acotó después para imprimir tranquilidad y evitó dar mayores precisiones. «No puedo contarlo porque temo estar interfiriendo en la investigación. Está trabajando la Policía Federal», se limitó a decir el Mandatario, aunque reconoció que esta no es la primera vez que le ocurre algo así. «Con esa lógica libertaria atentan contra la libertad de otros», deslizó.

Que no haya violencia fue una de las premisas que tomó como condición para marchar en respaldo a Cristina Fernández , una propuesta que fue blanqueada por la senadora nacional kirchnerista Juliana Di Tullio ayer y en la que participarían cada una de las terminales del Frente de Todos, la coalición oficialista.

«Yo impulso la marcha, creo que debemos hacerla», afirmó hoy el Presidente, dijo «amar» el Estado de derecho y pidió defenderlo. Incluso, anticipó que después de la entrevista p articiparía por Zoom de la reunión del Partido Justicialista para definir cómo avanzar en esa iniciativa .

Para cerrar el reportaje, desde la radio reprodujeron la pregunta que le hicieron en TN y que motivó esa declaración, que luego causó resquemores. «Ves, son ellos los que declaran de Nisman. No soy yo el que trae a Nisman a cuenta . El fiscal ya debe saberlo, puede trabajar tranquilo», concluyó Fernández.

LINK ORIGINAL: Emol

