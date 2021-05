Alberto Fernández: “El FMI debe revisar sus actos y ayudarnos”

Entornointeligente.com / Informate más DEG: antes de repartir mejor ver lo que permite el manual del FMI “La gira por Europa fue una gira muy necesaria para reafirmar la posición argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario”, destacó el mandatario en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10 .

Alberto Fernández hizo un análisis de su gira por Europa, en la que fue a buscar apoyos para la Argentina en la renegociación por la deuda con el FMI por la deuda de más de u$s44.000 millones que tomó la gestión de Mauricio Macri.

“La gira europea fue muy necesaria para reafirmar la posición argentina respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional; es muy importante contar con esos votos dentro del Fondo”, dijo.

Y agregó: “Escuché el interés de la directora ejecutiva del FMI por ver cómo podía ayudar a nuestras propuestas, teniendo en cuenta que no es miembro del directorio… nos ha acompañado en el análisis de las sobretasas que paga el país; e inclusive ver cómo Argentina podría lograr más tiempos en el plan de pagos, para alargar los plazos que tiene”.

“Hubo una gran inconsciencia de quienes gobernaban, si somos generosos; pero también hubo una gran inconsciencia del Fondo en prestarle a alguien que evidentemente no iba a poder pagar… en esos años fui consultado dos veces por el FMI sobre el crédito, cuando era candidato; y ambas veces pedí que no prestaran más dinero, porque el país no iba a poder pagar: el Fondo debería revisar su propio accionar”, añadió.

EN DESARROLLO.-

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com