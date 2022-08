Alberto Aguilera Jr, hijo de Juan Gabriel; no era su hijo adoptivo sino su pareja (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

En las últimas horas salido a la luz una polémica declaración en la cual se asegura que Juan Gabriel no adoptó a Luis Alberto Aguilera Jr y que el cantante sostenía una relación de pareja con él. Esta noticia se dio a conocer en el programa ‘Chismes No like’, donde entrevistaron a Alberto Gómez, a un amigo de Juan Gabriel es actualmente es psicólogo en Los Ángeles.

Alberto Gómez, a través de una videollamada, reveló que Luis Alberto Aguilera Jr nunca fue adoptado por el cantante mexicano y que no existen documentos legales que lo avalen. » Sé que mucha gente se va a molestar por esto, pero la verdad poco a poco tiene que ir saliendo . Todos saben que Jr. (Luis Alberto Aguilera) siempre se ha referido a Juan Gabriel como su papá, pero no lo era», comentó sobre Luis Alberto.

También comento » Conocí a Luis Alberto cuando llegó a la vida de Juan Gabriel. Tenía 14 años. Quiero aclarar que cuando él cumplió la mayoría de edad había una relación que no era de padre hijo, era de pareja «.

puede interesar: ¿Esta vivo Juan Gabriel? El misterioso mensaje en la foto publicada en su Instagram oficial En algún momento después de la muerte del cantante Gómez y Luis Alberto se encontraron y tuvieron una profunda confrontación «Yo le pedí que dejará de decir que él (Juan Gabriel) era su papá, y me respondió: ‘T ocayo, sabes demasiadas cosas que no deberías decir «.

View this post on Instagram

A post shared by Los Gabriels (@losgabriels)

«Es obvio que hay cosas que no tengo que decir, pero la verdad se tiene que saber y no es que estoy quemando a un amigo que respeto , que admiro y quiero mucho, pero si este señor se está colgando, de haber vivido de esa manera mordiendo la mano que le dio de comer», expresó Gómez e hizo énfasis que no buscaba dañar la imagen de su amigo y artista.

El psicólogo explico como todo empezó cuando la Licenciada Silvia Urquidi le pidió a Luis Alberto Aguilar Jr. que desalojara el inmueble: » Yo le dije a la licenciada si tenemos que sacar la verdad a relucir, hagámoslo, pero ella no quería porque obviamente estos son temas muy fuertes «. Comento y reitero que los documentos de adopción no existen, no hay nada que compruebe que es el hijo adoptivo del cantante.

También se comento que Luis Alberto Aguilera Jr era buscado por la justicia de El Paso, Texas, esto debido a que acosó a un funcionario en 2012 y violó su libertad condicional en el 2016, por ello estaba en la lista de criminales más buscados de la región.

Redacción Gossipvzla Fuente Tvnotas

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com