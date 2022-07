Albert Ramírez: «pronto El Vigía tendrá un tercer campeón mundial de boxeo»

Entornointeligente.com /

Luis «El Teacher» Cárdenas.- El pugilista vigiense Albert Ramírez Durán sigue con su ruta hacia la disputa de un título mundial que tanto ha deseado desde que dejó su labor amateur para lanzarse al profesional y ya con dos fajas menores, aunque no dejan de ser importante, su camino hacia ese éxito se va acortando, y está solo a que se le presente la oportunidad para no desaprovecharla.

El boxeador atendió a Diariodelosandes.com para entregar una exclusiva sobre sus impresiones ya en frío, a una semana de haber conquistado el título continental de las América, y lo que será el camino que deberá recorrer para recibir la oportunidad de su vida, la de pelear por la corona mundial en los pesos semipesado.

Un nuevo paso, cada vez más cerca de la posibilidad de pelear por un título mundial, que sigue después del título continental conquistado el fin de semana?

Bueno, un nuevo paso, una nueva oportunidad que se da y la verdad que me siento bastante contento y dichoso por haber encontrado esta victoria, que la verdad nos posicionó en el ranking mundial en el puesto 17, pasando desde el 78 en el que estaba. Gracias a Dios todo esto es mérito del sacrificio, del esfuerzo, del trabajo, de la disciplina que hemos mantenido en los últimos cinco años. Aquí se están viendo los resultados con esta nueva oportunidad que nos brindaron y hemos logrado este título continental de las América. A seguir trabajando y esforzándonos cada día más para encontrar ese triunfo anhelado que es pelear por el título mundial.

¿Cómo te sentiste físicamente en este combate?

Para este combate me sentía bastante bien, tango física como psicológicamente, iba a todas, como lo digo ahora ‘matar o morir’, porque era la oportunidad y el momento de mi carrera, aquí era donde estaba en juego muchas cosas, el récord principalmente y mayormente la oportunidad me la brindaban para brillar y sobresalir a las expectativas del mundo y gracias a Dios pudimos lograr este combate y lo más importante que por nocaut en el primer round. Fue un combate donde no hubo mucho desgaste, sin tantos golpes, salimos ilesos, super bien, totalmente como nos montamos. Una bendición que culminara en el mismo primer asalto, que no nos lo planteamos así, porque llevabamos un plan de combate de estudiar al peleador, pero en un cruce de golpes vi que el contrario se puso super mal y tomamos la oportunidad y aprovechamos el momento y gracias a Dios salió ese golpe de suerte y pudimos noquearlo con la mano que habíamos trabajado mucho.

Sigue invicto, cada vez creciendo el récord, a pesar de tus grandes cualidades te veías en esta posición en este momento?

Seguir invicto la verdad es un privilegio, es una emoción que nos invade, llevar ese récord perfecto. En 14 combates llevamos 13 por nocaut, el duodécimo pleito fue contra Facundo Galobar, que fue un peleador que se nos fue a larga distancia pero logramos obtener la victoria. Seguimos luchando por mantener ese récord y ansioso de que ya llegué la oportunidad, ya tenemos en juego para pelear eliminatoria por el título mundial, por lo que queda es prepararnos cada vez más fuerte, más a conciencia, a voluntad propia, porque sabemos que de aquí en adelante los combates serán más fuertes y duros, pero estamos puestos para esto, para enfrentar a cualquier rival, me siento en condiciones para enfrentar al que me corresponda. Con los rivales más fuertes me siento mejor, porque sin menospreciar a los rivales, pero los de menos categoría siempre van a complicar, a enredar, por más inteligente que uno sea. No hay nada como pelear con uno de categoría, más profesional. Ya lo que queda es esperar la oportunidad para demostrar las cualidades que tenemos y seguir de pie.

¿Qué te dice tu grupo de trabajo y empresa que te representa?

En mi grupo de trabajo la verdad es que se ha mantenido mucha paciencia, mucha calma para esperar cada momento que se nos ha dado, no hemos ido a la carrera a buscar la oportunidad, siempre hemos esperado el mejor momento para que no vayan a haber ninguna falla, ningún error, por eso estamos conscientes de cada paso que tomamos, con el grupo de trabajo que tengo hemos hecho las cosas bien y hasta los momentos se nos han dado los resultados que hemos querido. Ahora queda un poco de descanso y esperar el nuevo compromiso.

¿Cuándo tendrá El Vigía la dicha de tener un tercer campeón mundial?

El Vigía, tierra de campeones, Albert Ramírez le dice que pronto, muy pronto, tendrá un tercer campeón mundial, pues sabemos que nuestro primer campeón fue el (Edwin) «Inca» Valero (+), seguidamente mi primo José «Bolivita» Uzcátegui y pues bueno, no tengo mayor duda ni pierdo la fe y la esperanza de que ese tercer campeón mundial seré yo, Albert Ramírez, por eso les digo que será dentro de muy poco que pretendo llevar este primer cinturón en unos pocos días a El Vigia, para tener la dicha de disfrutarlo y recorrer esas calles de El Vigía, porque así me lo propuse, que el primer cinturón de oro con negro que vaya a obtener quiero regresar a mi país y mi pueblo, ya lo logré y están los planes en juego en dar la vuelta, saludar a mi gente, porque me he sentido bastante acobijado, con bastante apoyo desde la distancia, agradecido con cada uno de los vigiense, que me escriben mensajes de buenas vibras. Super contento y agradecido y le pido a Dios que siempre me mantenga de pie, con ese espíritu de ganador, con esa confianza y fe que nunca la he perdido. Gracias mi Vigía Querido, mi tierra de campeones, pronto con el título mundial.

Tags: Albert Ramírez Durán Boxeo Siguiente Familiares exigen justicia por abuso sexual contra niña de 5 años Publicidad Opinión

LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

Entornointeligente.com