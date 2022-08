Albert Pujols sobre HR 700: «De cualquier manera me voy a retirar»

Entornointeligente.com /

Los últimos partidos han sido los mejores en la temporada para Albert Pujols en lo que a cuadrangulares se refiere y con los dos conectados la noche del sábado se coloca a solo 8 de los 700 vuelacercas en su carrera.

Se respira un aire especial por los fanáticos de los St. Louis Cardinals y todos los amantes del béisbol pero, ¿Qué pasaría si Pujols se queda corto en su recorrido jonronero en esta temporada? ¿Habrá tiempo y oportunidades en 2023?

El jugador de 42 años ha dejado claro en diversas ocasiones que esta será su última temporada, y de manera más reciente lo declaró a USA Today.

Albert Pujols. Christian Petersen/Getty Images. » Comoquiera me voy a retirar, sin importar si termino conectando 693, 696, 700, lo que sea «, declaró Pujols a Bob Nightengale del portal estadounidense. «No me envuelvo en los numeritos. Si me dijeras 22 años atrás que estaría tan cerca, yo te habría dicho que estás loco. Mi carrera ha sido increíble».

Pujols viene de de finalizar el partido del sábado por la noche ante los Arizona Diamondbacks perfecto en cuatro oportunidades en el plato, incluyendo los cuadrangulares 691 y 692 de su carrera (12 y 13 de la temporada), y los 700 se ven más probables que nunca.

A los Cardenales les restan 43 partidos y Pujols a la fecha tiene una frecuencia de 15.1 turnos por cada cuadrangular. El mismo USA Today recoge la declaración del dirigente Oliver Mármol afirmando que Pujols alcanzará la marca de los 700 vuelacercas.

La clave para Pujols y los Cardenales, que se encuentra en una pelea interesante por alcanzar la mejor posición posible en la postemporada, es utilizar de la mejor forma al dominicano aprovechando su dominio ante lanzadores zurdos.

En el partido del sábado por la noche, a pesar de su dominante actuación, Pujols fue sustituido por Nolan Gorman como bateador emergente en la parte alta del noveno episodio con el partido 8-7 arriba los Cardinals.

Para muchos, la decisión del dirigente Mármol no fue de agrado por lo que está persiguiendo Pujols, pero fue lo correcto y dio resultados ya que Gorman, enfrentando al derecho Mark Melancon, conectó un sencillo remolcador y dio paso a que los Cardinals aumentaran la ventaja a 9 carreras en el tramo final del encuentro con pizarra final 16-7.

El factor decisivo fue el promedio de bateo de .186 que tiene Pujols ante los lanzadores derechos, en contraste con el .381 ante los zurdos . Fue factor decisivo la noche del sábado, y podrá volver a serlo en los siguientes partidos.

No obstante, Pujols se encuentra en su mejor momento de la temporada y la meta de los 700 cuadrangulares se ve más posible que nunca.

