Albert Pujols: «Los fanáticos de San Luis me llenan de energía»

La motivación es uno de los elementos fundamentales para el éxito de un atleta profesional en cualquier liga deportiva en la que se encuentre. Hay quienes pueden encontrarla dentro de sí mismos y sin necesidad de que nada, de vez en cuando, avive las llamas de su pasión, mientras que otros toman todo lo que pueden y lo transforman en combustible para motivarse a sí mismos.

Cuando te has mantenido por tanto tiempo haciendo algo, como es el caso de Albert Pujols , y más aún cuando estás en medio de la última temporada de tu carrera profesional, la motivación puede ser algo difícil de encontrar. Esto no quiere decir que Pujols no juegue cada día dando el cien por ciento, sino que cuando has logrado prácticamente todo y terminarás en la cima de tu disciplina, la motivación y los elementos que la producen, son cada vez más escasos e importantes.

Lo único que Albert Pujols está persiguiendo en estos momentos es la marca de los 700 cuadrangulares. Quiere convertirse en el bateador latino con más jonrones en la historia y el cuarto pelotero en alcanzar la legendaria marca. Para hacerlo, para encontrar esa motivación extra que todo atleta necesita de vez en cuando, Pujols se ayuda con la energía del público de St. Louis Cardinals .

Albert Pujols va rumbo a los 700 jonrones. Getty Images » Estos fanáticos (de los Cardinals) me han llenado de energía por 12 años en mi carrera, incluyendo la postemporada, pero el viernes sentí algo diferente «, dijo Pujols sobre el turno en el cual conectó el vuelacercas número 695 de su carrera frente a Chicago Cubs .

» Cuando salí de emergente el viernes en mi primer turno contra (Sean) Newcomb, sentí algo distinto. No sé qué fue, pero lo sentí. Lo hablé con mi familia, con mis niños que estaban aquí y les dije, ‘Wow, esto fue diferente’ «.

¡La Máquina cada vez más cerca!

Jonrón 695 de Albert Pujols 💥 #MLBxESPN

pic.twitter.com/wwsuWUJS19

— ESPN.com.do🇩🇴 (@ESPN_DO) September 4, 2022 Pujols ha dicho en reiteradas ocasiones que conectar o no el jonrón 700 no alterará de ninguna forma su decisión de retirarse este año, pero que es algo en lo que piensa, no tanto por él mismo, sino por sus fanáticos, tanto en San Luis como en República Dominicana .

