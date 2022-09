Albert Pujols, el bateador de 700 jonrones que pasó desapercibido en el draft de 1999

Entornointeligente.com /

En el Draft de la MLB de 1999, Josh Hamilton fue primero a los Rays, Josh Beckett fue segundo a los Marlins, y otros 399 jugadores fueron seleccionados antes de que los Cardinals finalmente se arriesgaran con Albert Pujols, con la selección número 18 de la ronda 13.

«Es una astilla en mi hombro que tendré por el resto de mi carrera, hasta que deje de usar el uniforme», dijo Pujols en 2016. «Todavía lo pienso».

Incluso los beneficios de la tecnología moderna y los montones de datos analíticos recopilados por las oficinas centrales de hoy en día no pueden eliminar la naturaleza subjetiva e incierta del proceso. Los resultados preliminares rara vez son amables con el beneficio de la retrospectiva. Y la versión de 1999 sigue siendo un ejemplo clásico de lo fácil que puede ser pasar por alto a los jugadores jóvenes, porque Pujols solo tardó 24 meses en pasar de ser un recluta no anunciado a uno de los mejores jugadores del juego.

Pensó que los Rays lo convertirían en su segunda selección, después de Hamilton, pero no cedieron.

Le dijeron que podía ir dentro de las primeras cinco rondas, pero nunca sucedió.

Pensó que los Mets lo atraparían en la novena ronda, pero su representante en ese momento, un abogado convertido en agente que supuestamente asustó a los equipos con sus demandas financieras, se pasó de la raya.

Pensó que los Medias Rojas lo tomarían en la Ronda 10, pero no se ofrecieron a pagar su educación, lo que Pujols requería como una opción alternativa si el béisbol no funcionaba.

Los Cardinals terminaron consiguiéndolo con un bono por firmar de $ 30,000, con otros $ 30,000 prometidos para una matrícula universitaria que Pujols finalmente nunca necesitó.

«Le dije a mi esposa que iba a jugar tres años en las Menores, y si no lo logro, me retiraré», dijo Pujols durante su permanencia en los Angelinos. «Estaba frustrado en ese momento. Si todavía estuviera jugando en las Menores, habría seguido jugando. Pero me tomó un año, hombre. Y eso fue solo para demostrarle a la gente que estaban equivocados».

De los 402 jugadores seleccionados por delante de Pujols, 290 nunca jugaron un partido en las Mayores. Los Angelinos hicieron la selección 401 y seleccionaron a un campocorto nacido en México llamado Alfredo Amezaga, quien se labró una modesta carrera de nueve años principalmente como jugador de cuadro utilitario.

Amezaga todavía se burla de Pujols por eso.

«Lo digo todo el tiempo: todas las organizaciones fracasaron ese año», dijo en español Fernando Arango, un cazatalentos retirado que estaba con los Rays en ese momento. «Todos lo hicieron, porque ni siquiera los Cardenales sabían lo que tenían».

Arango sigue siendo uno de los amigos más cercanos de Pujols, un hombre que según Pujols «entiende mi swing mejor que nadie».

Comenzó en un torneo de béisbol en el pequeño pueblo de Republic, Mo., en 1997. Arango, entonces un cazatalentos de área que cubría Kansas, Oklahoma, Nebraska, Missouri y Arkansas, escuchó acerca de un tercera base de cuerpo grueso y poderoso. en una escuela secundaria a unas 150 millas de distancia y me sentí obligado a conocerlo en un torneo local.

Arango se presentó a Pujols ese día. Hicieron una pequeña charla, intercambiaron números de teléfono, prometieron mantenerse en contacto, y en la primavera de 1999, Arango estaba enganchado.

Se sentó en las gradas para ver a Pujols, en ese momento un campocorto, jugar para Maple Woods Community College y estrellar dos pelotas de béisbol contra los árboles altos que se encontraban mucho más allá de la valla del jardín central izquierdo, que medía 375 pies del plato.

Arango dijo: «Sonaron como dos cañonazos».

Ese mayo, Arango se reunió con Dan Jennings, entonces director de exploración de los Rays, y Stan Meek, uno de sus verificadores cruzados, en un hotel cerca del aeropuerto de Houston. Les dijo con convicción que el pibe Pujols al que seguía pegaba algún día 40 jonrones en las Grandes Ligas y, como recuerda Arango, «me miraban como si estuviera loco».

No obstante, Jennings estaba intrigado. Le dijo a Arango que llevara a Pujols a una presentación en el Tropicana Field ese mismo mes, el único evento previo al Draft al que Pujols fue invitado.

Corrió la carrera de 60 yardas en 7.1 segundos, golpeó una pelota de béisbol desde la parte superior del poste de foul del jardín izquierdo e incluso se agachó detrás del plato por primera vez en su vida, produciendo un tiempo de 1.85 segundos que estuvo muy por encima del promedio. para su grupo de edad, según Arango.

Arango salió de ese entrenamiento casi seguro de que los Rays elegirían a Pujols con su selección de segunda o tercera ronda. Pero los Rays no quedaron tan impresionados. Eligieron a Carl Crawford en la segunda ronda, luego siguieron con cuatro lanzadores: Doug Waechter, Alex Santos, Seth McClung y Eric Henderson.

«No podía creerlo», dijo Arango. «Estoy como, '¿Qué está pasando aquí?'»

Arango vio a un chico fuerte con un enfoque disciplinado, un brazo de cohete, instintos defensivos de élite y un maquillaje fuera de lo común. A otros les preocupaba que Pujols fuera mayor de lo que decía, o que tuviera sobrepeso, o que no tuviera un puesto. Así que lo pasaron de largo.

Arango estaba tan disgustado porque los Rays ignoraron su recomendación que renunció un año después, eventualmente pasó un tiempo como agente y realizó paradas en un par de otras organizaciones hasta que se retiró en octubre pasado.

Pujols pasó el verano de 1999 jugando en la Jayhawk Collegiate League. Firmó en agosto, conectó un jonrón en sus dos primeros turnos al bate para la liga instructiva de los Cardinals en el otoño siguiente, jugó una temporada en las ligas menores el verano siguiente y luego comenzó a labrarse la mejor racha de 10 años en la historia de las Grandes Ligas. .

