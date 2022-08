Albert Pujols con buen ritmo para los 700 en su mejor momento de la temporada

Entornointeligente.com /

La carrera de Albert Pujols va llegando a su final y todo apunta a que será con un broche de oro. Hace un par de semanas los 700 cuadrangulares se veían como una remota posibilidad. Al día de hoy «The Machine» va con firmeza a la meta.

En los últimos 7 partidos, Pujols batea para .571 con 12 imparables, incluyendo 6 cuadrangulares en 21 turnos al bate, destacándose en el encuentro del pasado 20 de agosto donde estuvo perfecto en el plato en cuatro oportunidades con dos vuelacercas.

Además su OPS (1.462) es el mejor en toda la MLB desde la pausa del Juego de Estrellas, donde participó en el Derby de Cuadrangulares, superando a candidatos a los premios de Jugador Más Valioso como Goldschmidt (1.213) y Aaron Judge (1.257) en un mínimo de 50 apariciones en el plato.

— Jeff Passan (@JeffPassan) August 23, 2022 En ese tramo de la segunda mitad de la campaña, Pujols ha participado en 19 partidos, 13 de ellos en el lineup titular, conectando 8 de los 14 vuelacercas de su temporada con un promedio de bateo de .453.

Y parte del éxito que ha tenido el dominicano en las últimas semanas se debe al manejo que ha hecho su dirigente en las situaciones que Pujols ha participado. Estamos ante uno de los mejores bateadores de la historia de las Grandes Ligas y Oliver Mármol ha aprovechado sus fortalezas durante la temporada

Albert Pujols. ESPN. Diez de sus catorce cuadrangulares conectados en la temporada 2022 han sido ante lanzadores zurdos, a los que Pujols le batea .398 (.184 versus derechos), y la cantidad de juego que reciba en los últimos 41 partidos que le restan a los Cardinals desde este martes, dependerá de los matchups a no ser que Mármol cambie su enfoque, aunque su objetivo principal como dirigente es clasificar a su equipo en la mejor posición posible.

A la fecha la frecuencia por cada cuadrangular es de 14.43 turnos al bate en la temporada, aunque ello ha incrementado a un vuelacercas cada 4.43 turnos. Lo de Pujols en los últimos días ha sido impresionante, como lo ha sido toda su gran carrera.

Mientras los Cardinals sigan sumando victorias y sacando ventaja su rival más cercano en la División Central, manteniéndose como el mejor equipo en la Liga Nacional, ganando 9 de sus últimos 10 encuentros, y Pujols sea parte de éxitos, acumulará más turnos y mayores oportunidades para alcanzar la anhelada meta de los 700 cuadrangulares, aunque para él no sea lo determinante en su futuro .

