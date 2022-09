Albert Pujols a jugadores de Cardinals: «Este es solo un paso»

Entornointeligente.com /

St. Louis Cardinals ha ganado la división central de la Liga Nacional por primera vez desde el 2019 y con el triunfo, aseguran que Albert Pujols regrese con ellos a la postemporada. La última vez que el dominicano llegó con el conjunto a dicha etapa fue en el 2011, temporada en que ganó su segunda Serie Mundial y año que marcó su salida de la escuadra hacia Los Angeles Angels .

En esta ocasión, la cual marcará el final de la carrera de 22 años de Albert Pujols , le tocó ser el encargado de iniciar los eventos celebratorios por el banderín divisional. » The Machine » aprovechó la oportunidad para hablar del orgullo que significa regresar con los Cardinals a playoffs y el honor que es para él terminar su carrera yendo a la postemporada una vez más con el equipo que le dio la oportunidad de convertirse en una estrella.

Antes de lanzar la champaña y poner los ojos en el final de temporada regular, Pujols dio un breve discurso en el que indicó a todos los jugadores presentes que la clasificación a playoffs no es más que el primer paso.

Los Cardinals ganaron la división central de la Liga Nacional. AP Photo – Morry Gash » ¡Definitivamente muchachos, que honor! Regresar aquí y terminar mi carrera estando en los playoffs. Este es solo un paso muchachos, simplemente recuerden este momento, esto es lo que queremos hacer, (llegar) profundo en octubre y esperanzados en que ganaremos ese campeonato y traerlo a la ciudad de San Luis «, inició diciendo Pujols .

» Disfrútenlo. Disfruten la noche, lo merecemos totalmente, (ha sido) una temporada larga, (ganar la división) este es solo un paso fuerte. No hay mayor satisfacción que ganar ese campeonato, manténganse enfocados en eso. Nos queda una semana en la temporada, mantengámonos enfocados, finalicemos fuerte y luego la postemporada, para eso jugamos. Ganamos buen dinero, pero para esto jugamos, así que vamos a ganar un campeonato este año, muchachos. Dios les bendiga «, terminó diciendo Albert Pujols para cerrar su discurso y empezar con el baño de champaña.

Who better than Albert to kick off the clubhouse celebration? 🍾 #STLCards pic.twitter.com/5Le9dyitAV

— Bally Sports Midwest (@BallySportsMW) September 28, 2022 Quedando siete partidos de serie regular para los Cardinals , estos van en camino a jugar la Serie de Wild Card (al mejor de tres juegos) en contra del tercer comodín que clasifique a la postemporada, el cual en estos momentos está en posesión de Philadelphia Phillies .

🐐 🐐 🐐 pic.twitter.com/VZ4SULwv0d

— St. Louis Cardinals (@Cardinals) September 28, 2022

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com