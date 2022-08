Albert Montagut: «Es función del periodista publicar para que las cosas mejoren»

Entornointeligente.com /

El periodista tiene una vena social sensible, con sus palabras ayuda a construir una imagen de la realidad que visibilice el cuadro completo, para que se puedan encontrar soluciones sustentables de las problemáticas que vive día a día una sociedad.

Albert Montagut, veterano peDan Rather, el legendario presentador de la CBS News, decía que la prensa era el faro que guía a una sociedad por el sendero de la democracia, la igualdad y la libertad. Es función del periodista publicar con la finalidad de que las cosas mejoren. DATO riodista español, habla a Listín Diario de su experiencia, y explica cómo la prensa es el faro que guía a una sociedad por el sendero de la democracia, la igualdad y la libertad.

A través de sus años en este oficio, desmenuza la compleja función social del periodista.

¿Cómo define el periodismo, cuál es su propósito y fin último?

Empecemos por la información… La información es todo aquello que un profesional cree que debe ser contado, y lo hace a través de los medios y con un destinario claro: la opinión pública. El periodismo es el plus de la información. Es el material que el profesional añade a la información. Con la digitalización pienso que hay muchos informadores, pero pocos periodistas.

¿Por qué estudiaste periodismo?

Vi la película «Todos los hombres del presidente» de Alan J. Pakula (1976) y me enamoré de Bob Woodward y Carl Bernstein. A los pocos meses, con 19 años, tuve la suerte de entrar en una redacción de un vespertino y mi ilusión ya no se detuvo. Con el tiempo conocí al propio Bernstein y llegué a hacerle una entrevista para El País.

¿Qué es lo que más te apasiona de la carrera?

Ves el mundo y conoces personas que sería imposible conocer si no fuera por el reporterismo. Aprendes también muchas cosas. Si tienes curiosidad hay una infinidad de puertas que se abren a lo largo del camino.

En los distintos escenarios que le ha tocado estar, ¿alguna anécdota de una investigación que te haya hecho sentir que cumpliste el propósito como periodista?

Desde informar que en un parque no había vallas que protegieran a los niños de caer por el hueco de una escalera, hasta el uso fraudulento de fondos públicos, informaciones exclusivas sobre ataques terroristas, o ser el primer periodista que habló con Anita Hill -acoso sexual- la tarde que el Senado de Estados Unidos aceptó al juez Clarence Thomas -su presunto agresor-como miembro del Tribunal Supremo… sí tengo muchas historias.

Fui reportero muchos años, cubrí temas judiciales y de terrorismo, y enfoqué mi corresponsalía en Estados Unidos como reportero, no como analista, y creo que cumplí con mi deber. Trabajaba 24/7 cuando no había móviles, ni internet y esa expresión ni tan siquiera existía. De hecho, creo que nunca he dejado de ser reportero. Y cuando Dean Baquet, el director de The New York Times hasta hace dos meses, declaró en The New Yorker que para ser director «hay que pensar como un reportero», me hizo gracia. Es como siempre he tratado de dirigir los medios en los que he tenido la suerte de crear y liderar, como un reportero.

¿Cuál es el peso de la función social del periodismo?

Fiscalizar a los poderes, tratar de no convertirse en un poder más, y no perder el foco: informar a la ciudadanía con objetividad e independencia. Y sin dramatizar tanto, la función social del periodista es también la de entretener e informar de cosas cotidianas. También se trata de analizar y explicar el porqué de las cosas. Es una profesión difícil, que nadie se lleve a engaño. Es muy compleja.

¿Cómo debe preparase un periodista?

De la mejor forma posible y sabiendo que el aprendizaje nunca va a terminar. Todo está por aprender. Los sabios suelen decirnos que no saben nada… y debemos tomar nota de ello.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com