Albañiles se hacen virales en Ti Tok por construir una escalera sin salida (+VIDEOS)

Entornointeligente.com /

Un grupo de albañiles se hicieron virales luego de que un usuario de Tik Tok grabara unos videos de la construcción de una escalera que pareciera no tener ningún tipo de salida posible. El ser albañil es uno de los trabajos más respetados y valorados de nuestra sociedad, no obstante, los albañiles no son perfectos y pueden cometer errores, ese fue el caso de un grupo de albañiles que se hicieron virales en Tik Tok después de construir una escalera que final de la misma quedaba en contra de la pared.

El usuario @crisparedes01 fue el encargado de grabar el momento y de publicarlo en Tik Tok, el usuario le preguntaba a los trabajadores de qué forma iba a bajar la gente esas escaleras: : «Oye, Chay, ¿por dónde va a bajar la gente?, ¿qué has hecho?» , Comentó el creador del video mientras se reía.

@crissparedes01

♬ sonido original ※ Criss Paredes 01

En ambos videos se puede notar que la construcción ya está en sus fases finales, e incluso los albañiles habrían colocado un barandal para impedir el paso, sin embargo, el error sigue presente en la estructura: «Así va quedando, lo que pidieron la segunda parte del video ¿Qué está pasando aquí, Chay?» , reiteró nuevamente el usuario.

@crissparedes01

♬ sonido original ※ Criss Paredes 01

Redacción Gossipvzla y Fuente TVnotas

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com