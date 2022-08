Alba-TCP convoca a los «Premios Alba de las Artes y las Letras 2022» dedicados a la disputa entre la doctrina Monroe y las latinoamericanas

Entornointeligente.com /

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) invita a las y los artistas, cultores y creadores y al público en general, a participar en la convocatoria de los «Premios Alba de las Artes y las Letras – 2022» dedicado a la temática de la disputa bicentenaria entre las doctrinas latinoamericanas y caribeñas y la doctrina Monroe

Dichas doctrinas latinoamericanas y caribeñas a desarrollar pueden ser las doctrinas Bolivariana, Martiana y/o Sandinista

Del objeto de la convocatoria: La presente Convocatoria tiene por objeto estimular la creación de obras artísticas y literarias a través de un premio en metálico y el apoyo para su difusión. De las condiciones de participación: Podrán participar en la convocatoria creadores y creadoras mayores de 18 años y de cualquier nacionalidad. Las y los participantes tendrán libertad creativa para la presentación de su obra, que deberá ser en los temas y contextos vinculados a la temática expuesta en el Preámbulo de la presente Convocatoria. Solo se admitirá la presentación de una (1) obra por participante en una (1) de las siguientes disciplinas artísticas: Para los géneros cuento corto, poesía y ensayo: las obras participantes deberán ser inéditas, es decir, que no hayan sido publicadas ni premiadas en otros concursos y deben estar basadas en la temática de esta convocatoria. Las obras participantes deben ser entregadas en archivo adjuntocon una extensión máxima de hasta 15 cuartillas en total; en espacio 1,5, fuente Arial, tamaño 12, en formato PDF. (En el caso del ensayo, podrá ser hasta un máximo de 45 cuartillas en total) Guion para cortometraje: Cada una de las propuestas para cortometrajes deberá estar conformada por: Tagline: Exposición de la idea en no más de una (1) frase, Logline: Exposición de la idea en no más de dos (2) líneas, Storyline: Exposición de la idea en no más de cinco (5) líneas, Sinopsis: Exposición de la idea en no más de una (1) cuartilla, Descripción de personajes principales: Descripción por personaje en no más de un (1) párrafo de cinco (5) líneas. Guion: Desarrollo del guion presentado en un mínimo de diez (10) cuartillas y un máximo de doce (12) cuartillas. Deberá incluir además el título tentativo. Canción: La canción debe entregarse en manuscrito (melodía, letra y cifrado) y/o grabada con la letra impresa en hoja aparte. Igualmente deberá entregarse un archivo MIDI o MP3 de la obra en CD marcado en la parte externa el seudónimo del compositor y el nombre de la obra. En la parte interna titular con el nombre de la obra si así lo requiere. No podrá colocar ninguna otra información dentro del CD, caso contrario será motivo de descalificación. La entrega también podrá hacerse en formato digital. Para los géneros de arte visual, el tema a desarrollar será «Nuestra América»: Pintura: Serie de tres (3) obras plásticas o gráficas. Las obras en su conjunto no deberá exceder los 1,5 metros en su lado más grande como medida final (enmarcado o montado según esquema de montaje), ni pesar más de 30 kilogramos y deberá estar conformada por materiales que permitan su adecuada conservación, transportación y montaje futuros. También podrán concursar las obras plásticas o gráficas en formato NFT. Fotografía: Serie de tres (3) fotografías impresas o digitales. Las obras en su conjunto no deberá exceder los 1,5 metros en su lado más grande como medida final (enmarcado o montado según esquema de montaje), ni pesar más de 30 kilogramos y deberá estar conformada por materiales que permitan su adecuada conservación, transportación y montaje futuros. Diseño: logo para los V Juegos Deportivos del ALBA 2023 para afiche en formato digital en alta resolución. El dossier de postulación de la obra debe estar redactado en español e inglés en cuartillas tamaño carta a espacio sencillo, en fuente Arial, tamaño 12. Condiciones de la presentación. La obra debe ser inédita y original, es decir, no deberá haber participado en convocatorias nacionales o internacionales anteriores, ni haber recibido en forma parcial o total algún tipo de reconocimiento o financiamiento para su realización, ni haber sido publicada o llevada a la pantalla en el momento de ser presentada a la convocatoria. No se aceptarán adaptaciones de obras literarias, visuales o audiovisuales. No se permite contenido que pueda ser ofensivo para el público por su raza, género, condición social, política, religiosa, preferencia sexual u otros. De la selección de la obra: Selección de obras. El jurado, conformado por seis (6) profesionales reconocidos en el área, seleccionará 8 obras ganadoras, una (1) por cada disciplina, considerando los siguientes aspectos: originalidad y creatividad de la idea, factibilidad así como su adecuación a las bases y al tema de la presente Convocatoria. De la presentación de las obras: Las propuestas deberán ser enviadas al correo [email protected] en formato digital, acompañadas de una portada contentiva de los siguientes datos: Convocatoria de PREMIOS ALBA DE LAS ARTES Y LAS LETRAS – 2022 Título de la obra Autor(a) Cédula de identidad o pasaporte Correo electrónico de contacto Teléfono celular de contacto Síntesis curricular Disciplina en la que concursa Además, deben anexarse los siguientes documentos: Declaración expresa firmada por el concursante, donde manifiesta que el mismo no ha sido premiado con anterioridad, no tiene comprometido los derechos de autor con terceros, no está concursando en ningún otro evento y acepta someterse a las bases de este concurso. Cédula de identidad o del pasaporte escaneado. Vigencia de la Convocatoria. La convocatoria está abierta desde agosto de 2022 hasta el 14 de noviembre de 2022. Con excepción de la categoría denominada «diseño», cuya fecha límite será el 15 de octubre de 2022 para la recepción de los afiches concursantes. De la Secretaría Ejecutiva y de los resultados: La Secretaría Ejecutiva será la encargada de designar al Jurado, que estará constituidopor escritores, artistas e investigadores prestigiosos de reconocida trayectoria, cuyos nombres se darán a conocer oportunamente. La decisión del Jurado en cuanto a la selección de las obras ganadoras será inapelable y podrá declararse desierto. Resultados. El resultado de la convocatoria será publicado en el mes de diciembre de 2022 por medios públicos, redes sociales y los ganadores serán notificados vía mail. De la Premiación: El premio será de $3000 para la obra ganadora de cada una de las disciplinas y las menciones especiales que así considere el Jurado. Los participantes se comprometen a ceder a ALBA-TCP los derechos de exhibición física y virtual de las obras realizadas en el marco de esta convocatoria. Cada vez que alguna de las obras premiadas sea presentada, difundida o grabada por algún medio sonoro, audiovisual o sea editada, deberá mencionarse como: «Obra galardonada con el Premio ALBA de las Artes y las Letras 2022». Lo no contemplado en estas bases será determinado por el Jurado. La participación en esta Convocatoria implica el conocimiento, entendimiento y aceptación de las presentes bases. Caracas, agosto de 2022

