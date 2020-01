Alba Carrillo carga contra Adara: “Nunca hubiera corneado a nadie por el maletín”

Entornointeligente.com /

Adara Molinero tiene un nuevo frente abierto tras llevarse el maletín de ‘GH VIP 7’ . En medio de la tormenta en torno a su relación con Hugo Sierra y Gianmarco Onestini , a la concurante le ha salido una nueva enemiga: Alba Carrillo . Aunque ambas finalizaron su paso por Guadalix de la Sierra con una buena relación, la visión de la modelo sobre su compañera ha cambiado por completo y así lo ha desvelado en unas declaraciones recogidas por ‘Cazamariposas’ .

Al ser preguntada precisamente por el triángulo entre Adara, Gianmarco y Hugo, Alba aprovechó para lanzarle un dardo a la exazafata de vuelo: “Me parece que entre pillos anda el juego. Son todos iguales, cortados por el mismo patrón”. “¡Otra vez me han quitado el maletín y no tocaba! Yo soy la ganadora moral, me cago en la leche” , soltó Alba haciendo referencia a su participación en ‘Supervivientes’, donde también quedó segunda.

Lo que tienes es que dar las gracias de que no te echasen a la calle antes, que estuviste protestando y criticando desde el primer día. Besitos dormilona �� https://t.co/qTCkXuTCe7

— ADARA MOLINERO (@adara_oficial) January 2, 2020 Estas palabras no han pasado desapercibidas para Adara, que ha respondido a través de su cuenta de Twitter: “Lo que tienes que hacer es dar las gracias de que no te echasen a la calle antes, que estuviste protestando y criticando desde el primer día . Besitos dormilona”.

Pero el cruce de acusaciones no se ha quedado ahí, ya que Alba no ha querido pasar por alto la réplica de la ganadora y le ha lanzado un crudo mensaje a través de sus stories de Instagram: “Nunca estuve sola, nunca cambié de chaqueta. Siempre pensé en mi hijo y nunca hubiera corneado a nadie por ningún maletín . La cama la usé para dormir, sí. No para morrearme con nadie ni conseguir pases a Supervivientes”.

