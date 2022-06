Alazanes y Tigres: desde hoy, «duelo» de campeones

Entornointeligente.com /

Foto: Tomada de Facebook Bayamo, Granma.–«Creo que será un play off muy parejo y discutido por los dos equipos. No veo un favorito», dijo a este diario, desde la grama del estadio bayamés Mártires de Barbados, el mentor granmense Carlos Martí Santos, tras apuntar, que, tanto Tigres como Alazanes, ostentan cada uno tres campeonatos.

Fue enfático al asegurar que más allá de los pronósticos, el éxito se define en el terreno. «Los dos equipos saben lo que es ganar un campeonato y ahí radicará la rivalidad de los choques. Deben ser partidos tensos, pero también muy emotivos», añadió.

Sobre la ausencia de Francisco Venecia, la joven revelación en el play off frente a Industriales (seleccionado para el equipo Sub 23), dijo que ya están analizadas todas las variantes en aras de lograr una alineación efectiva en los jardines.

Carlos Benítez, capitán de los Alazanes, comentó que el espíritu alegre de los atletas y el trabajo en colectivo siguen siendo sus principales estrategias para cosechar triunfos. «Ciego de Ávila es un gran equipo y merece respeto, por lo que nos hemos enfocado en un entrenamiento táctico para salir a dar pelea», dijo el segunda base de Granma, ya recuperado de su lesión. «Tenía una inflamación en el gemelo izquierdo de la pierna, que apenas me permitía correr, pero he tenido un tratamiento intensivo porque mi objetivo es poder apoyar al equipo ante las ausencias, no puedo fallar».

En tanto, César García, anunciado como abridor del primer juego frente a los Tigres, añadió que será su primera presentación ante el conjunto de Ciego de Ávila en la actual temporada. «Pero sus jugadores no me son desconocidos, por lo que me subiré con la responsabilidad de ponerle eficacia a mis envíos», subrayó.

