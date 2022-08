ALAV señala de positivo el 2022: Poco a poco se ha ido retomando la conectividad de vuelos

Entornointeligente.com /

El directivo informó que desde hace varios meses se llevó a cabo una reunión con delegados del gobierno de Estado unidos para reactivar los vuelos hacia ese destino desde Venezuela, pero no se llegó a ningún acuerdo

Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Aerolíneas de Venezuela (ALAV), señaló de positivo este año 2022, pues poco a poco se han ido abriendo muchos destinos y casi se está en el mismo nivel de conectividad que se tenía antes de la pandemia, Fedecámara Radio .

Indicó que falta que se abra la conectividad con Colombia y que retome Iberia que ya anunció que para el 30 de octubre abrirá operaciones. Asimismo, reveló que esperan tener operaciones directas con Argentina, Santiago de Chile, Perú y Ecuador.

«De manera tal, pues que las noticias son buenas, quisiéramos de forma más rápida, pero bueno vamos por buen camino».

Estados Unidos y Venezuela

En entrevista para Marca País con Zuhé Rodríguez , Humberto Figuera expresó que hay una cierta posibilidad que en los últimos días se abran esa vuelos directos hacia Estados Unidos.

Explicó que aún no hay vuelo directo con Estados Unidos tras la prohibición a las líneas norteamericanas que volarán directamente a Venezuela. «Eso mientras esa sanción no sea suspendida mientras en Estados Unidos y su autoridad aeronáutica no nos coloquen en ‘Categoría Uno’ porque estamos ahora en categoría dos lo cual impide que las líneas venezolanas puedan volar independientemente de la sanción»

Informó que hace unos meses hubo conversaciones entre Venezuela y delegados de Estados Unidos y que entre los temas que se abordaron estaba la reactivación del transporte aéreo directo entre Venezuela y Estados Unidos.

