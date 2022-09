Alarma por caso de «acoso escolar» en España a niña colombiana

Entornointeligente.com /

Desde hace casi una semana, hay preocupación en una escuela de la ciudad de Zaragoza, en España.

Los padres conducen hasta allí mientras escuchan en la radio todo el acoso que sufrió una niña de diez años y las autoridades escolares no hicieron nada.

«Le tiraban del cabello, le mojaban la ropa o le quitaban los útiles del colegio. Imagino que como no encontró ayuda ni en el colegio ni en nosotros, empezó a guardarse las cosas y como única salida, el viernes decidió lanzarse «, relata el padre para el Heraldo de Zaragoza.

Una profesora le había dicho a Saray, migrante colombiana, que lo que sufría no era «bullying» ni «bullan», pero esto no la alivió. Así, el viernes pasado, pocas horas después de salir de clases, la menor acudió a su residencia, un apartamento ubicado en el tercer piso. Abrió la ventana y cayó.

«Fue su madre, que había salido a hacer algunas compras, la que la vio tirada en el suelo y llamó a la ambulancia. No murió. Se fracturó la cadera y se fisuró el tobillo izquierdo», explica Actualidad RT.

Su padre dice que ella sufrió de insultos por su nacionalidad, o también que varias veces que le ocultaron cosas a su hija.

«Gordo, foca»

El caso de Saray ocurre unos días después de que se hiciese viral el video de Izan, un niño acosado por sus compañeros el día de su cumpleaños en la localidad española de Lloseta, en Mallorca.

Su hermano publicó un mensaje en las redes contando la historia.

«Hoy mi hermano cumple 11 años, ayer emocionado fue a comprar una tarta para celebrarlo en el colegio y la grata sorpresa ha sido que sus compañeros en vez de cantarle cumpleaños feliz, lo que han hecho ha sido empezar a cantarle pero llamándole ‘gordo, foca», dice en el video.

El hermano –que acusó a los profesores de «hacer la vista gorda»– sigue: «Ha llegado a casa y lo primero que ha hecho es echarse a llorar y decir que esta vida es una m***».

Las muestras de apoyo fueron tantas que Izan agradeció el gesto a través de las redes. «Muchas gracias a todos los que me habéis enviado los videos de felicitaciones por mi cumpleaños, por todo el apoyo que he recibido después de lo que me pasó. Me habéis subido mucho la moral», comentó en aquella vez.

Unos días después del arranque del curso escolar, casos como los de Saray o Izan hacen que se enciendan las alarmas y se abre, una vez más, el debate sobre las víctimas de acoso escolar en España, un país donde en 2020 se suicidaron 61 niños, niñas y adolescentes.

Según Save The Children, los menores víctimas de ‘bullying’ tienen 2,23 veces más riesgo de tener ideas suicidas y 2,55 veces más riesgo de realizar intentos de quitarse la vida que aquellos que no lo han sufrido.

En el informe ‘La Opinión de los Estudiantes’, realizado por la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación Anar, uno de cada cuatro alumnos, un 24,4 %, percibe que existe acoso escolar en su clase, un dato superior al del curso pasado (15,2 %), cuando las aulas no fueron presenciales por la pandemia.

Por ahora, el padre de Saray irá ante la justicia para determinar las presuntas responsabilidades del centro escolar.

