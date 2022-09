Alarma nuclear y América Latina

Entornointeligente.com /

Los referendos que se han realizado en Ucrania, son la expresión de la anexión militar de territorios de Ucrania por parte de Rusia. Ha sido la salida del presidente Putin frente al fracaso de la invasión a Ucrania. Por eso, la convocatoria obligada a los 300 mil reservistas y la ocupación territorial bajo unas elecciones fraudulentas, como ocurrió con la consulta electoral en Crimea para unirse a Rusia en el año 2014. Con estas consultas electorales promovidas por el presidente Putin en Lugansk, Donetsk, Jerson y Zaporiyia en el este de Ucrania, y en las salidas al mar negro, estos territorios ucranianos ahora pasan a ser parte de la federación rusa. Esto agrava el conflicto, por la ayuda militar de la OTAN a Ucrania, porque ahora Rusia puede argumentar que esa región ya es parte de Rusia y cualquier incidente militar puede ser motivo para la aplicación de la doctrina militar de Moscú con el recurso a las armas nucleares. El presidente Putin señaló que «aquellos que intentan chantajearnos con armas nucleares deben saber que el viento se les puede poner en contra y utilizaremos todos los medios para proteger a Rusia». Esto incluiría la posibilidad de utilizar las armas atómicas.

La comunidad internacional ha advertido sobre el peligro de la escalada atómica; así lo ha señalado el Secretario General de la ONU, toda Europa e incluso dos aliados de Moscú como lo son China y la India. Moscú podría desplegar armas nucleares con pequeños poderes explosivos hasta 100 kilotones. La bomba atómica de Hiroshima (1945) era de 16 kilotones. Rusia y Estados Unidos tienen armas con un potencial destructivo cercanos a los 100 megatones. Especialistas señalan que, si Moscú despliega armas nucleares tácticas, Estados Unidos y sus aliados, Francia e Inglaterra, podrían responder con armas estratégicas y con misiles intercontinentales. Es posible que el presidente Putin se quede solo en la amenaza y no apriete el botón nuclear. En la ONU, el presidente Biden advirtió sobre las amenazas nucleares de Rusia señalando que «una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar». Igualmente, criticó la proliferación nuclear de Corea del Norte y de China e insistiendo en la permanente protección de occidente a Kiev.

Los arsenales nucleares concentrados en Washington y Moscú tienen capacidad para destruir varias veces el planeta. La crisis de los misiles en Cuba en 1962 puso a la humanidad al borde de un apocalipsis atómico, pero se impuso la negociación y la diplomacia, con los presidentes Kruschev y Kennedy.

La ONU desde su Comisión de Desarme ha insistido en la necesidad de que se respete El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares(TNP) vigente desde 1970, cuya finalidad debe ser prevenir el incremento de armas nucleares y toda la tecnología militar del átomo, pero señala la cooperación en el uso del átomo pacifico, el desarme debería ser general y completo, igualmente el compromiso de no cederlas a otros estados y no auxiliarlos en su fabricación. Allí se legaliza la posesión de armas atómicas a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Unión Soviética y China, países que habían alcanzado en 1977 programas nucleares militares y son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Ajenos al TNP están India, Pakistán, Israel, Sudan y Corea del Norte.

En toda la geografía encontramos armas nucleares con la sola excepción de América Latina y el Caribe: En Asia, China, Corea el Norte, India y Pakistán; en el Medio Oriente, Israel y posiblemente Irán; en África, Sudáfrica avanzó en el arma nuclear, pero el presidente Mandela frenó el proyecto, y en Europa, el Reino Unido y Francia. La primera bomba estadounidense fue sobre Hiroshima y luego sobre Nagasaki. Los rusos llegaron a la tecnología nuclear militar en 1949.

América Latina es la única región poblada del mundo sin armas nucleares, todos los países han firmado el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, denominado «Tratado de Tlatelolco», sin renunciar al uso pacífico de esta energía; prohíbe el desarrollo, adquisición, ensayo y emplazamiento de armas nucleares en América Latina y el Caribe. Este acuerdo se produjo después de la crisis de los misiles en octubre de 1962, cuando la URSS instaló misiles atómicos de corto alcance en Cuba, y Estados Unidos amenazó con responder de igual manera con armas nucleares. La diplomacia preventiva para evitar situaciones como esta en el continente firmo este Acuerdo el 12 de febrero de 1967. Brasil y México, quienes propusieron la eliminación de armas nucleares, son los dos países que utilizan la energía nuclear con fines pacíficos. El Tratado del Tlatelolco está vigente desde 1969 y se ha respetado integralmente, supervisa el cumplimiento de esta el Organismo OPANAL, que tiene su sede en la Cuidad de México.

La energía nuclear puede ser necesaria como fuente alterna de energía y más limpia que los hidrocarburos y puede aplicarse en todos los campos de la ciencia y la tecnología en beneficio del hombre; por esto se creó en 1957 la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA (OIEA). Pero la utilización del átomo con fines militares puede ser una tragedia para toda la humanidad.

