Alarcón invitó al Congreso a su coacusada por corrupción para hablar sobre este delito

El congresista Edgar Alarcón , de Unión por el Perú (UPP), invitó a Nimia Chin Arca, su coinvestigada como responsable de corrupción, a dar una charla en la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre este mismo delito

Entornointeligente.com /

El congresista Edgar Alarcón , de Unión por el Perú (UPP), invitó a Nimia Chin Arca, su coinvestigada como responsable de corrupción, a dar una charla en la Comisión de Fiscalización del Congreso sobre este mismo delito.

Según difundió Panorama, en la sesión del 18 de noviembre, la excontralora regional de Control del Callao, investigada por el presunto peculado doloso e instigación de colusión , asistió para contar su experiencia sobre la lucha contra estos delitos.

En este mismo caso también está involucrado Edgar Alarcón, a quien la Fiscalía acusa por los mismo cargos y ha pedido 12 años de cárcel más 10 de inhabilitación . Según el Ministerio Público, el ahora legislador ordenó pagos irregulares a 121 funcionarios de la Contraloría General de la República en el 2010, cuando estuvo a cargo de dicha institución.

“El que no la debe no la teme, yo no tengo ningún problema. (…) A mí no me han invitado a la comisión para hablar de la acusación en la que yo estoy por tema de función con el señor Alarcón , a mí me han llamado porque yo he sido contralora en el Callao. Yo he ido porque la institución me ha autorizado a ir”, sostuvo Nimia Chin para el dominical.

Por su parte, el parlamentario investigado señaló que la invitación a su coacusada para participar de la sesión del Congreso se debió a la experiencia que ella tiene en el sector, a pesar de estar investigada, así como él, por el mismo delito por el que dicen luchar para erradicar.

“Aquí para mí no hay ninguna paradoja, ningún conflicto. Aquí es un tema general de la corrupción, en este caso en el Callao. La situación con la que se están llevando los casos últimamente, cuando interviene Alarcón como irregular hace que esta invitación también se vea con algunas dudas, alguna sospecha” , sostuvo el upepista.

La investigación en contra de ambos exfuncionarios de la Contraloría ya se encuentra a la espera del inicio del juicio, luego de que la fiscal Zoila Sueno haya presentado el requerimiento de acusación el 22 de marzo de 2019.

Cabe señalar que Edgar Alarcón ha sido cuestionado por presentar una denuncia en contra de Luis Roel Alva, ahora segundo vicepresidente del Parlamento y anteriormente presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales . Este último grupo de trabajo es el que está a cargo de las denuncias en su contra, las mismas que continúan su proceso.

Tal como difundió este diario, la demanda que presentó el excontralor buscaría dilatar las investigaciones que podrían terminar en su inhabilitación de los cargos públicos .

Edgar Alarcón, últimas noticias: Vásquez: “Ninguna campaña de desestabilización detendrá nuestra labor” Bancada AP respalda a Luis Roel tras denuncias en su contra por Edgar Alarcón Golpistas se reagrupan y están de regreso Newsletter Política LR Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.

Recibe las noticias de La República en Google News

Entornointeligente.com