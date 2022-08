Alaïa muestra fotos con sus papis de su regreso a la escuela

Entornointeligente.com /

IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

UP NEXT

Marimar Vega cumple 39 años y así lo celebra 01:14

Ximena Duque se casará por segunda vez 01:32

Gustavo Adolfo Infante dice que Adame y Mayer son unos fracasados que lo envidian 01:45

Manuel Ojeda: Famosos reaccionan a la muerte del actor mexicano 01:53

Carlos Trejo amenaza a Alfredo Adame para defender a Magaly Chávez; espera salir con ella 01:30

Marisol Terrazas habló de la razón por la cual se separó de los Horóscopos de Durango 01:57

Alaïa, la hija de Adamari López, sorprende por sus habilidades para el patinaje 01:15

¿Qué estudió la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas? 01:29

¿La hija de Eduardo Capetillo, Alejandra, se casa? 01:13

Javier ‘Chicharito’ Hernández se disculpa por negarse a firmar autógrafo a un niño y tirar bandera 01:36

Diego Boneta y su novia se dan mucho amor en sus vacaciones 01:05

Carmen Villalobos confiesa que le gusta ayudar a la gente para que pueda estudiar 01:12

La hija de Ximena Duque ya sabe que el canto será lo suyo 01:31

Angélica Rivera reapareció en su cumpleaños número 53 01:15

Jonathan Bencomo, el prometido de Johnny Caz, presume de sus músculos en diminuto outfit 01:23

Camila Sodi agita a las redes sociales con su espectacular bikini rojo 01:29

Así festejó Toño Mauri su cumpleaños número 58 01:23

Así ha cambiado Laura Bozzo, desde sus inicios hasta ‘La Casa de los Famosos’ 01:31

Ivonne Montero celebra su triunfo en ‘La Casa de los Famosos 2’ con vacaciones en la playa 01:18

La pequeña Alaïa volvió al colegio para cursar el segundo grado y en este momento tan especial Toni Costa y Adamari López, sus famosos papás, la acompañaron. Mira sus fotos y los emotivos mensajes que sus progenitores le dedicaron. Aug. 15, 2022

Read More UP NEXT

Marimar Vega cumple 39 años y así lo celebra 01:14

Ximena Duque se casará por segunda vez 01:32

Gustavo Adolfo Infante dice que Adame y Mayer son unos fracasados que lo envidian 01:45

Manuel Ojeda: Famosos reaccionan a la muerte del actor mexicano 01:53

Carlos Trejo amenaza a Alfredo Adame para defender a Magaly Chávez; espera salir con ella 01:30

Marisol Terrazas habló de la razón por la cual se separó de los Horóscopos de Durango 01:57

Alaïa, la hija de Adamari López, sorprende por sus habilidades para el patinaje 01:15

¿Qué estudió la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas? 01:29

¿La hija de Eduardo Capetillo, Alejandra, se casa? 01:13

Javier ‘Chicharito’ Hernández se disculpa por negarse a firmar autógrafo a un niño y tirar bandera 01:36

Diego Boneta y su novia se dan mucho amor en sus vacaciones 01:05

Carmen Villalobos confiesa que le gusta ayudar a la gente para que pueda estudiar 01:12

La hija de Ximena Duque ya sabe que el canto será lo suyo 01:31

Angélica Rivera reapareció en su cumpleaños número 53 01:15

Jonathan Bencomo, el prometido de Johnny Caz, presume de sus músculos en diminuto outfit 01:23

Camila Sodi agita a las redes sociales con su espectacular bikini rojo 01:29

Así festejó Toño Mauri su cumpleaños número 58 01:23

Así ha cambiado Laura Bozzo, desde sus inicios hasta ‘La Casa de los Famosos’ 01:31

Ivonne Montero celebra su triunfo en ‘La Casa de los Famosos 2’ con vacaciones en la playa 01:18

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com