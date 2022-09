Al término el primer tiempo, Alianza Lima y Universitario igualan a cero goles en Matute

Entornointeligente.com /

El partido comenzó desfavorable para Universitario porque apenas al minuto de juego Federico Alonso se lesionó al exigirse en una jugada dividida lo cual obligó a técnico Carlos Campagnucci hacer un cambio obligatorio. Hizo ingresar a Rugel. Luego de esta acción, Alianza Lima comenzó a encimar y creo las primeras ocasiones de peligro en área de los «cremas». A los 5 minutos, Aldair Rodríguez envió el primer remate frontal al arco defendido por José Carvallo, pero salió ligeramente desviado. Cuatro minutos más tarde (9) Andy Polo sacó de la raya un balón que tenía destino de gol luego que éste había chocado en Rugel tras una pelotera en el área crema. A 10 minutos, José Carvallo tuvo una monumental intervención luego que se exigió al máximo para sacar por arriba un remate potente de Jairo Concha. A principio, la «U» se mostró nervioso, no se encontraban los volantes para generar fútbol, de eso aprovechaba el conjunto victoriano. En el minuto 20, Carvallo volvió a salvar a Universitario tras interceptar un remate a quemarropa de Cristian Benavente, quien había triangulado bien con Barcos. Los merengues tuvieron su primera gran posibilidad en el minuto 21 cuando Andy Polo desbordó por izquierda y en el área aliancista envía un remate esquinado para que el arquero Ángelo Ampos ataje el balón El conjunto «merengue» comenzó a asociarse mejor desde el minuto 26. Comenzó a jugar el balón con paciencia y creo zozobra en el arco «íntimo». Alianza volvió a salir de su cancha y los hizo de gran manera porque en el minuto 27 Benavente otra vez, a base de velocidad y dribling, se internó dentro del área, pero su fuerte fue interceptado por Cavallo, quien le ganó el mano a mano. El partido se tornó en un ida y vuelta. Ambos llegaron con alguna peligrosidad al arco del rival, pero no pudieron romper la paridad en el primer tiempo. La previa Alianza Lima llega, con 17 puntos, a este importante partido con la necesidad de quedarse con la victoria si es que desea acortar diferencia con el actual líder, Sporting Cristal (21 puntos). Además tratará de mantener su calidad de invicto en el segundo torneo del año. Sin duda, la novedad en este segundo clásico de la temporada es la presencia de Jefferson Farfán en la banca de suplentes quedando a la expectativa de su ingreso cuando lo requiera el técnico Carlos Bustos. Farfán no juega desde el año pasado (28 de octubre) y su reaparición en la cancha es lo más esperado de la afición aliancista. El técnico aliancista decidió mantener en el arco a Ángelo Campos; mientras que la tarea de generar las jugadas de peligro en el arco de Universitario de Deporte recaerá en Pablo Lavandeira, Jairo Concha, Hernán Barcos y Cristian Benavente. Por su parte, Universitario de Deporte que buscará en Matute cobrarse la revancha del último clásico jugado en el estadio Monumental, donde los «íntimos» salieron vencedores (4-1). Los «cremas» ven a este cotejo como el punto de inflexión para seguir subiendo en la clasificación del Clausura al mando del técnico Carlos Compagnucci. Ubicados en el octavo lugar, con 14 puntos, la U» usará lo mejor de sus armas para afrontar este trascendental encuentro. Los jugadores están mentalizados que el triunfo es el único camino para consolidar su recuperación. La «U» sale con el mismo equipo que venció a Ayacucho FC la jornada pasada y se basa en Piero Quispe como organizador, mientras que Hernán Novick esperará su oportunidad en el banco. Así formarán Alianza Lima y Universitario en el clásico: Alianza Lima: Ángelo Campos, Gino Peruzzi, Christian Ramos, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos, Jopsemir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira, Cristian Benavente, Aldair Rodríguez y Hernán Barcos. Universitario: José Carvallo, Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Nelson Cabanillas, Jorge Murrugarra, Jordan Guivin, Piero Quispe, Alberto Quintero, Andy Polo y Alexander Succar. Árbitro: Augusto Melendez ¡DOS ACCIONES! @Universitario ?? evitó el gol de @ClubALoficial ??? con una salvada en la línea y luego José Carvallo con una alucinante volada. ?? Mira #ElClásicoXGOLPERU , canal exclusivo de Movistar TV: señal 14 y 714 HD. ?? Contrata aquí Movistar TV: https://t.co/N0ApaoX2R6 pic.twitter.com/G5w8kggUKn

