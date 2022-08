Al término del primer tiempo, Real Madrid gana 1-0 al Eintracht por la Supercopa de Europa

Entornointeligente.com /

Carlo Ancelotti decidió repetir en la Supercopa de Europa el once titular que utilizó en la final de Liga de Campeones ganada el pasado 28 de mayo en París ante el Liverpool (1-0). Durante la reciente gira estadounidense de pretemporada, Ancelotti ya había avanzado que veía la Supercopa como «una continuación» de la pasada temporada y que se planteaba homenajear al equipo de ese partido del Stade de France, en el que equipo blanco logró la ‘Decimocuarta’. El alemán Antonio Rüdiger y el francés Aurelien Tchouameni, caras nuevas del Real Madrid, empiezan el partido entre los suplentes. Por parte del Eintracht de Fráncfort, su técnico Oliver Glasner tendrá como principal esperanza ofensiva al colombiano Rafael Santos Borré, héroe del equipo en la final de la Europa League ganada a los Glasgow Rangers. No está sin embargo en el once titular comunicado por el Eintracht otro de los hombres de arriba, Mario Götze, el hombre que dio el título mundial a Alemania en la final ante Argentina en Brasil-2014. Götze, que tiene 30 años, ha regresado recientemente al fútbol alemán, donde confía en dar un nuevo impulso a su carrera después de dos temporadas en el PSV Eindhoven neerlandés. No entró en la convocatoria del Eintracht para esta Supercopa el serbio Filip Kostic, que según la prensa estaría cerrando su salida del club para una próxima incorporación a la Juventus. – Equipos titulares de la Supercopa de Europa: Real Madrid: Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy – Casemiro, Kroos, Modric – Valverde, Benzema, Vinicius Jr. Entrenador: Carlo Ancelotti (ITA) Eintracht: Trapp – Touré, Tuta, N’Dicka – Knauff, Rode, Sow, Lenz – Kamada, Lindström – Borré. Entrenador: Oliver Glasner (GER) Árbitro: Michael Oliver (ENG) ¡Nos vamos al descanso en Finlandia! Real Madrid está venciendo 1-0 al Eintracht Frankfurt por la #SuperCup 2022. ¿El gol? Alaba. ?? Mirá la Supercopa de Europa por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/TVYAji723p

— SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2022 Asistencia de Casemiro y GOL de Alaba, para el primero de la #SuperCup en Finlandia. ?? Mirá la Supercopa de Europa por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Htv2vcdVwc

— SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2022 Valverde… ???? ?? Mirá la Supercopa de Europa por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/qAruFicVth

— SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2022 ¡INFERNAL cruce de Tuta para evitar el gol de Vinícius en Finlandia! ?? Mirá la Supercopa de Europa por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/wOP2v47yxQ

— SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2022 Y YA APARECIÓ… SAN COURTOIS. ?? Mirá la Supercopa de Europa por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Y3We8KDyYf

— SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2022 La formación del @realmadrid . ?? #RMASGE https://t.co/Tlb2nfENQV

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_esp) August 10, 2022 ?? ÁGUILAS CONFIRMADAS ?? #RMASGE pic.twitter.com/Uo5kQvfKwU

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_esp) August 10, 2022 ?? NOTICIAS DEL EQUIPO: El Real Madrid mantiene el mismo XI que ganó el título de la #UCL en mayo; un cambio de los ganadores del Sevilla de Frankfurt con la llegada de Christopher Lenz… #SuperCup

— #SuperCup (@ChampionsLeague) 10 de agosto de 2022 ?????? pic.twitter.com/FS9Wofoyo5

— #SuperCup (@ChampionsLeague) August 10, 2022 Ready. #SuperCup pic.twitter.com/I0j2bpgf1W

— #SuperCup (@ChampionsLeague) August 10, 2022 Benzema ?? Vinícius Júnior ?? #UCL Player & Young Player of the Season for 21/22 ?? Ansgar Knauff = @EuropaLeague Young Player of the season #SuperCup pic.twitter.com/RqqJ35tXEq

— #SuperCup (@ChampionsLeague) August 10, 2022 The prize on offer in Finland ?????? Real Madrid ?? Frankfurt ?? 21:00 CET ??? Helsinki Olympic Stadium #SuperCup pic.twitter.com/KARpt1IKc8

— #SuperCup (@ChampionsLeague) August 10, 2022 ¡Impresionante! Así sonó el himno del Real Madrid en Finlandia, previo a la Supercopa de Europa. ?? Mirá la Supercopa de Europa por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/a7ig1O7zsC

— SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2022 (FIN) AFP/JSO Publicado: 10/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

