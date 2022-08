Al Sr. Ramón E. Guevara J. por Manuel Mora Izarra

Entornointeligente.com /

1. Ramon Guevara, no es Secretario General de nada. Es mitómano, se cree sus propias mentiras. 2. No quiso contarse en primarias, por lo cual perdimos las elecciones DE GOBERNADOR Y LA MAYORÍA DE LAS ALCALDIAS. 3. Junto a su jefe, a quien le rinde culto, destruyeron el partido, al no realizar elecciones internas por más de 20 años y haber propiciado el abstencionismo, contrario a los principios y valores que originaron la creación y fundación de AD. 4. Durante años, después de la salida de Manuel Mora Izarra del CES de AD en 1986, destruyeron los inmuebles adquiridos por ASEPROAD, al no hacerles mantenimiento, ni adquirir un solo ladrillo para mejorarlos. 5. Traicionaron al partido del pueblo, al afiliarse a otra organizacion y votar con tarjeta distinta a la gloriosa tarjeta Blanca de AD. 6. El grupo donde votaron, no les permite saber cuántos votos obtuvieron en las elecciones del 21 de noviembre de 2021 donde dividieron con fines perversos, después de haberse abstenido en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020. 7. Ignoran la historia del partido y desconocen los esfuerzos y sacrificios realizados por la Directiva de ASEPROAD, la dirigencia y la militancia adeca, para adquirir el patrimonio, legado por Manuel Mora Izarra a su salida de la Dirección política Seccional en 1986. Por el contrario, al no realizarles mantenimiento, ni ocuparse de ellos, jugaron a su destrucción. Claro, a ellos no les costó nada. 8. Hablan de AD, sin percatarse que no la destruyeron, porque hubo un compañero con los pantalones bien puestos, llamado Bernabé Gutiérrez, hoy nuestro Secretario General Nacional, que los enfrentó, y evitó que por sus líneas estratégicas erradas y equivocadas, al propiciar el abstencionismo y la división, terminaran de destruir al partido del pueblo. 9. Las bases del partido, se reorganizan para crecer y superar dificultades, al lado de sus autoridades legales y legítimas, producto del proceso electoral interno del 11 de junio p. pasado, para convertir nuevamente a AD en la primera fuerza política del Estado Mérida y Venezuela. 10. La militancia que ha venido engañada, con el cuento de que le van a devolver las tarjetas, se apresta a celebrar con entusiasmo, optimismo y pasión creadora el octagesimo primer aniversario de su fundación el 13 de septiembre de 1941. Y cada día se convence más y más, que estos seudo dirigentes (mitomanos) deliran al creer en la presidencia interina inexistente y en la AN, fenecida, cuándo constitucionalmente terminó su mandato el año 2020. (Delirium tremens) ? 11. Quienes argumentan sobre liderazgo inexistente a nuestro juicio, de alguien a nivel nacional, les advertimos que deben esperar sobre la investigación de Monomeros en la República de Colombia. 12. Por último, lamentamos que los divisionistas, no permitan la UNIDAD, requisito indispensable para triunfar en las elecciones del 2024. Empero, Pase lo que pase AD, se mantendrá en la ruta electoral y nunca más cometeremos la aberración histórica del abstencionismo.

«POR UNA VENEZUELA LIBRE Y DE LOS VENEZOLANOS»

Publicidad

LINK ORIGINAL: Frontera

Entornointeligente.com