Al Rojas Vivo: Álvarez le arrebata la cima a Machado y Ramírez

El cubano Yordan Alvarez desató toda su furia contra los lanzadores rivales para destronar a los dominicanos Manny Machado y Jose Ramirez y recuperar el primer lugar del ránking de bateadores latinos, de acuerdo al boletín número 22 de «Al Rojas Vivo», que por 17mo año consecutivo publica ESPN Digital semanalmente durante la temporada regular de las Grandes Ligas.

«Al Rojas Vivo», que se publica el martes de cada semana, toma en cuenta las estadísticas de todo el año hasta los partidos del lunes.

Ranking Anterior: Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20

1: Yordan Álvarez Yordan Álvarez celebra un jonrón con José Altuve. Logan Riely/Getty Images Pos.: OF | Equipo: Houston Astros | Rank Anterior: 3

Estadísticas 2022

El jardinero y bateador designado cubano bateó .483 con cinco jonrones y 11 impulsadas en sus últimos siete juegos, período que incluye su premio de Jugador de la Semana de la Liga Americana, para despertar de un profundo letargo y regresar al tope del ránking. En el joven circuito, Álvarez es segundo en jonrones (37), anotadas (91), OBP (.406), Slugging (.626), OPS (1.032) y WAR (6.4); cuarto en carreras impulsadas (94) y sexto en promedio de bateo (.304).

2: José Ramírez José Ramírez conecta un imparable ante los Marines el 27 de agosto. Steph Chambers/Getty Images Pos.: 3B | Equipo: Cleveland Guardians | Rank Anterior: 2

Estadísticas 2022

El dominicano mantuvo el segundo lugar, aprovechando una sequía ofensiva de Manny Machado, quien resbaló del primero al tercero. En la Liga Americana, el antesalista de los Cleveland Guardians es primero en dobles (42), segundo en carreras impulsadas (1113), cuarto en WAR (5.8), quinto en Slugging (.525) y OPS (.882), noveno en jonrones (28) y décimo en anotadas (82). «Mr La Para» batea .279 con 152 imparables.

3: Manny Machado Manny Machado sigue siendo la principal bujía ofensiva de los Padres. AP Photo/Colin E. Braley Pos.: 3B | Equipo: San Diego Padres | Ranking Anterior: 1

Estadísticas 2022

El dominicano está teniendo otra gran temporada con los San Diego Padres, cuando entra a la mitad de su contrato de $300 millones de dólares. En la Liga Nacional Machado es cuarto en WAR (6.4); quinto en bateo (.296), Slugging (.531) y OPS (.896); sexto en hits (165) y OBP (.365), octavo en empujadas (92) y anotadas (90) y noveno en jonrones (29). También tiene 32 dobles.

4: Julio Rodriguez Tim Heitman/USA TODAY Sports Pos.: OF | Equipo: < Seattle Mariners | Rank Anterior: 5 Estadísticas 2022 El jardinero domincano, quien no pudo accionar en los pasados tres choques de su equipo por una pequeña molestia en la espalda baja, batea .447 con cinco jonrones, nueve anotadas y siete empujadas en sus últimas 10 apariciones en la alineación de Seattle. En la temporada, Rodríguez batea .279 con 27 jonrones, 25 robos, 80 anotadas y 73 impulsadas. «J-Rod» es el primer debutante de la historia con un 25-25 y aún tiene espacio para llevarlo al 30-30. 5 Rafael Devers Rafael Devers recorre las bases tras conectar un doble. Maddie Malhotra/Boston Red Sox/Getty Images Pos.: 3B | Equipo: Boston Red Sox | Ranking Anterior: 4 Estadísticas 2022 El antesalista dominicano logró retener un puesto en el Top 5, aguantando el acoso de su compañero Xander Bogaerts y de José Altuve y Vladimir Guerrero Jr., bateando .367 con nueve carreras impulsadas en sus últimos siete encuentros. En la temporada, Devers es cuarto en dobles (39) y Slugging (.527), sexto en OPS (.878) y décimo en bateo (.292) y WAR (4.7) de la Liga Americana. «Carita» tiene 26 jonrones, 82 empujadas, 76 anotadas y 142 hits. RESTO DEL RANKING 6- José Altuve , Houston Astros (.292, 25 H4, 33 H2, 53 CE, 89 CA, 18 BR, .891 OPS) 7- Vladimir Guerrero Jr ., Toronto Blue Jays (.281, 29 H4, 34 H2, 85 CE, 83 CA, .836) 8- Xander Bogaerts , Boston Red Sox (.316, 14 H4, 38 H2, 68 CE, 82 CA, .855 OPS) 9- Francisco Lindor , New York Mets (.267, 24 H4, 21 H2, 94 CE, 88 CA, 16 BR, .786 OPS) 10- José Abreu , Chicago White Sox (.309, 15 H4, 35 H2, 71 CE, 82 CA, .835 OPS) 11- Andrés Giménez , Cleveland Guardians (.298, 16 H4, 25 H2, 62 CE, 59 CA, .840) 12- Starling Marte , New York Mets (.292, 16 H4, 24 H2, 18 BR, 63 CE, 76 CA, .814 OPS) 13- Juan Soto , San Diego Padres (.239, 24 H4, 20 H2, 52 CE, 84 CA, 119 BB, .853) 14- Randy Arozarena , Tampa Bay Rays (.266, 19 H4, 37 H2, 30 BR, 79 CE, 66 CA, .781 OPS) 15- Luis Arráez , Minnesota Twins (.317, 8 H4, 29 H2, 48 CE, 81 CA, .802 OPS) 16- Yandy Díaz . Tampa Bay Rays (.292, 8 H4, 32 H2, 54 CE, 69 CA, .818 OPS) Nota: Estadísticas actualizadas hasta los partidos del lunes

